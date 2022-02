Um dos cruzamentos mais complicados de Jataí recebe sinalização eletrônica

A Prefeitura de Jataí, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), informa a todos motoristas e pedestres que a sinalização semafórica no cruzamento da rua Jorge Zaiden com a avenida Dorival de Carvalho, já está em pleno funcionamento. A medida busca melhorar o fluxo de veículos na região.

O novo equipamento tem como objetivo ordenar o trânsito no local e ainda garantir a travessia segura para os pedestres. Além da implantação do semáforo, foi feita a sinalização horizontal na área. Essa alteração no trânsito de Jataí, foi realizada após um estudo de fluxo de veículos e pedestres na região e após uma análise da via pública e dos benefícios que a sinalização trará para os condutores, moradores e comerciantes do local.

A SMT reforça a todos os condutores, a importância de respeitar as sinalizações de trânsito e também as regras de circulação para evitar acidentes.