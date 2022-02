Câmara aprova Requerimento para construção de ponte sobre o Córrego Açude

Resumo da segunda sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2022

Por Francisco Cabral

A primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em 2022 também foi encerrada no dia 8 de fevereiro, mesma data em que foi realizada a primeira reunião plenária do ano. Vários projetos e requerimentos foram discutidos e votados pelos vereadores. A próxima temporada de sessões está prevista para os dias 22, 23 e 24 deste mês, às 8 horas.

MATÉRIAS APROVADAS

1 - Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 2 de 2022

Protocolo: 35 | Turno: Segundo | Autor: Humberto de Freitas Machado - Prefeito

“Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento vigente e dá outras providências” Projeto de Lei n° 002/2022

Localização Atual: Departamento de Documentação Eletronica - DDE

Status: Aguardando Autógrafo

Ultima Ação: Documento aguardando a confecção do autógrafo.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Em 2ª votação.

Aprovado.

2 - Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 3 de 2022

Protocolo: 38 | Turno: Segundo | Autor: Humberto de Freitas Machado - Prefeito

“Dispõe sobre desafetação de imóvel público, e dá outras providências”.

Localização Atual: Departamento de Documentação Eletronica - DDE

Status: Aguardando Autógrafo

Ultima Ação: Documento aguardando a confecção do autógrafo.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Em 2ª votação.

Aprovado.

3 - Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 4 de 2022

Protocolo: 42 | Turno: Segundo | Autor: Humberto de Freitas Machado - Prefeito

"Autoriza firmar Termo de Fomento, nos moldes da Lei n.º 13.019/2014, e repassar recursos para Escola de Ensino Especial Érica de Melo Barboza, e dá outras providências” Projeto de Lein° 004/2022

Localização Atual: Departamento de Documentação Eletronica - DDE

Status: Aguardando Autógrafo

Ultima Ação: Documento aguardando a confecção do autógrafo.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Em 2ª votação.

Aprovado.

4 - Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 2 de 2022

Protocolo: 36 | Turno: Segundo | Autores: Deuzair Parente, Marcos Patrick

“Dispõe sobre a criação do Programa Psicólogo na Escola no município de Jataí/GO e dá outras providências.”

Localização Atual: Departamento de Documentação Eletronica - DDE

Status: Aguardando Autógrafo

Ultima Ação: Documento aguardando a confecção do autógrafo.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Em 2ª votação.

Aprovado.

5 - Requerimento nº 7 de 2022

Protocolo: 8 | Turno: Único | Autor: Adilson de Carvalho

Requer reedição do requerimento nº 16/2021. No qual solicita construção de uma ponte sobre o córrego Jataí ligando a rua 08 no setor José Estevam com a rua Almeida no setor Maximiano Peres.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

6 - Requerimento nº 8 de 2022

Protocolo: 9 | Turno: Único | Autor: Adilson de Carvalho

Requer reedição do requerimento nº 107/2020. No qual solicita a construção de uma ponte sobre o córrego do Açude ligando o Setor Residencial Recanto da Mata ao Setor Bandeirantes.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

7 - Requerimento nº 9 de 2022

Protocolo: 10 | Turno: Único | Autor: Adilson de Carvalho

Requer reedição do requerimento nº 18/2021. Solicitando a Construção de uma ponte na Rua Mineiros, ligando a Vila Olavo com a Vila Progresso.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

8 - Requerimento nº 11 de 2022

Protocolo: 13 | Turno: Único | Autor: Vicente Mantelli

“Requer encaminhamento do cronograma de recuperação de estradas rurais e recuperação de pontes à Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara Municipal de Vereadores.”

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

9 - Requerimento nº 12 de 2022

Protocolo: 14 | Turno: Único | Autor: Vicente Mantelli

“Solicita ao Poder Executivo Municipal distribuição sistemática de Kit-Alimentação às famílias classificadas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia Covid-19, no exercício de 2021, e requer preconização de dados demográficos. ”

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

10 - Requerimento nº 21 de 2022

Protocolo: 26 | Turno: Único | Autor: Genilson Santos

“O vereador Genilson Santos, requer estudo técnico que possibilite a criação do evento cultural: “SÁBADO DA CULTURA”, com objetivo de realizar todo último sábado de cada mês, um espaço para apresentações artísticas e exposição cultural”.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

11 - Requerimento nº 22 de 2022

Protocolo: 27 | Turno: Único | Autor: Durval Júnior

Solicita ao Poder Executivo que realize a implantação de galeria de águas pluviais na Rua Miranda de Carvalho, Centro.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

12 - Requerimento nº 23 de 2022

Protocolo: 28 | Turno: Único | Autor: Durval Júnior

Solicita ao Poder Executivo que realize estudo técnico de viabilidade para a implantação de um campo de futebol na Cidade Jardim I.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

13 - Requerimento nº 27 de 2022

Protocolo: 32 | Turno: Único | Autor: Genilson Santos

“O vereador Genilson Santos, requer estudo técnico que possibilite a revitalização da praça pública do setor Cohacol I”.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

14 - Requerimento nº 30 de 2022

Protocolo: 41 | Turno: Único | Autor: Marcos Patrick

“Requer estudo de viabilidade para abertura e asfaltamento da Rua A, entre as Ruas Antônio Cândido, e Rua Dorival de Carvalho, Jardim Rio Claro (entre Balneário Brasnipo e praça A), Jataí-GO.”

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

16 - Requerimento nº 31 de 2022

Protocolo: 43 | Turno: Único | Autor: Abimael Silva da TV

Solicita que seja disponibilizada frente de serviços para revitalização da Praça do Conjunto Rio Claro II

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Última Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

17 - Requerimento nº 32 de 2022

Protocolo: 44 | Turno: Único | Autor: Abimael Silva da TV

Solicita ao Poder Executivo que realize a construção de uma faixa de pedestre elevada na Av. Presidente Tancredo Neves, em frente ao Jatahy Shopping

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

18 - Requerimento nº 33 de 2022

Protocolo: 45 | Turno: Único | Autor: Carlinhos Canzi

Requer reedição do requerimento 83/2021, do dia 02/02/2021, solicitando ao Poder Executivo a notificação de todos os proprietários ou possuidores a qualquer título de terrenos não edificados localizados nas áreas urbanas ou de expansão Urbana Municipal já parcelada que estão sujos com qualquer tipo de material e com vegetação daninha alta, atendendo ao que prevê o artigo 9ª, 24 e 25-A da Lei Municipal nº 3.066/2010 – Código de Postura do Município.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

19 - Requerimento nº 34 de 2022

Protocolo: 46 | Turno: Único | Autor: Durval Júnior

Solicita ao Poder Executivo que realize o estudo de viabilidade para a instalação de placa de sinalização indicando o início do Perímetro Urbano às margens da ROD. BR-364.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

20 - Requerimento nº 35 de 2022

Protocolo: 47 | Turno: Único | Autor: Durval Júnior

Solicita ao Poder Executivo que realize a colocação de uma lombada eletrônica na Rod BR-364, nas proximidades da Mercedes Benz, localizada na Vila Sofia. Tal mecanismo servirá de proteção aos cidadãos, evitando acidentes.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

21 - Requerimento nº 36 de 2022

Protocolo: 48 | Turno: Único | Autor: Genilson Santos

“O vereador Genilson Santos, requer estudo técnico que possibilite a implantação de lixeiras e bancos na praça da Catedral”.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022

Aprovado

22 - Requerimento nº 37 de 2022

Protocolo: 49 | Turno: Único | Autor: Carlinhos Canzi

Solicita que seja disponibilizado cursos profissionalizantes e treinamentos com a finalidade de capacitar os munícipes que queiram trabalhar nas fábricas de corte, costura e modelagem.

Localização Atual: Departamento Legislativo - DL

Status: Proposição aprovada

Ultima Ação: Proposição Aprovada em votação única.

Data da última Tramitação: 8 de Fevereiro de 2022