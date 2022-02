Irrigação localizada reduz doenças causadas por molhamento foliar nas plantas

Por Maxwell Soares da Silva, Especialista Agronômico da Netafim

O Brasil, segundo dados do IBGE, até outubro de 2021, é considerado o maior produtor e exportador mundial de produtos como soja, café e cana. Para que resultados tão expressivos como estes ocorram, é necessário um equilíbrio de diversos fatores, dentre eles o ambiente em que o cultivo está inserido, que deve possuir condições de clima ideais para um bom desenvolvimento da cultura.

O ambiente possui relevância, pois ele influencia todos os estágios de desenvolvimento, tanto do patógeno quanto da planta hospedeira, nas diversas etapas do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, comumente conhecido como triângulo da doença.

O clima está inserido na variável ambiente e afeta diretamente na incidência de doenças, através da temperatura do ar e molhamento foliar. Especialistas elencam a duração do molhamento foliar caracterizado pela presença de água livre na superfície foliar decorrente do orvalho, da chuva ou da irrigação como grande vilão no estabelecimento de patógenos, pois possibilita a germinação e a penetração dos fungos e bactérias. Se um dos três fatores do triângulo da doença forem controlados, o risco de infecção é reduzido.

No vale do São Francisco, a combinação de altas temperaturas e umidade relativa do ar favorecem o surgimento de doenças fúngicas como o míldio da videira (Plasmopara vitícola), e por bactéria como o cancro-bacteriano da videira (Xanthomonas campestris pv. Vitícola). Estas doenças necessitam de apenas algumas horas de molhamento foliar para iniciar o processo de infecção e posteriormente ocasionar danos severos nas folhas, ramos e cachos da videira, diminuindo a produção e promovendo danos para a próxima poda produtiva.

Visando reduzir as condições ideais de ambiente para o desenvolvimento do patógeno, existe a ferramenta da irrigação localizada por gotejamento, que promove a distribuição de água e nutrientes diretamente na zona radicular da planta de maneira uniforme. Com isso, o ambiente embaixo do parreiral tende a se manter menos úmido comparado com outros métodos de irrigação, mantendo a superfície foliar livre das gotículas de água da irrigação.

Portanto, manejar bem o ambiente de cultivo através de um sistema de irrigação com esses benefícios, tende a trazer maior rentabilidade por hectare e economia de recursos hídricos e insumos, pois a lavoura será cultivada em um microclima favorável para seu desenvolvimento e não de um patógeno indesejável.