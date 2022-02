Instituto Campus Party e Governo de Goiás anunciam vagas pedagógicas para os laboratórios Include

Por Warlem Sabino

O Instituto Campus Party (ICP) e o Governo de Goiás anunciam a abertura de 50 vagas para os cargos de facilitador(a), monitor(a) e coordenador(a) para as 20 novas unidades dos laboratórios Include que serão criados no Estado. As inscrições podem ser feitas pelo site do ICP - https://institutocampusparty.org.br/inscricao/ até esta quinta-feira (10 de fevereiro).

O Include visa difundir o uso da tecnologia e promover a inclusão social, fornecendo ferramentas que garantem educação de qualidade e desenvolvam suas habilidades dentro de um ecossistema totalmente inovador.

Para o cargo de facilitador(a), é necessário ser maior de 18 anos, estudante do Ensino Médio ou superior, morador da própria comunidade ou proximidade, ter alguma experiência com educação nas áreas de tecnologia, engenharia, robótica e mecatrônica, e disponibilidade para atuar por 20 horas semanais.

Já para vaga de monitor(a) é apenas necessário ter mais de 16 anos, morador da região e poder trabalhar por 20 horas semanais. Para o cargo de coordenador(a), os pré-requisitos são experiência com educação nas áreas de tecnologia, engenharia, robótica, mecatrônica e liderança de equipes;

“Sabemos da importância dessas vagas, pois é uma forma de abrirmos espaço para esses profissionais colocarem em prática os seus conhecimentos e repassá-los para crianças e adolescentes de comunidades carentes, que não têm acesso à tecnologia e à educação. O nosso objetivo com o Include é levar conhecimento e informação por meio do ensino da robótica, computação e programação e prepará-los para o futuro” explica Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party.

Secretário de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Marcio Cesar Pereira lembra que o Include é o primeiro passo para aproximar o pensamento computacional das crianças e jovens goianos. “Queremos introduzir os alunos no pensamento lógico, computacional, além de trazê-los para um ambiente de empreendedorismo. Desenvolver o pensamento computacional é importante para a evolução social”, afirma.

Os novos laboratórios serão instalados nas seguintes cidades: Anápolis; Aparecida de Goiânia; Aruanã; Caldas Novas; Catalão; Cristalina; Goiânia; Itumbiara; Jataí; Mambaí; Monte Alegre; Mozarlândia; Pirenópolis; Porangatu; Rio Verde; São Miguel do Araguaia; São Luís dos Montes Belos; São Miguel do Araguaia; e Trindade. A equipe do Include capacitará, gratuitamente, crianças e jovens com idade entre 12 e 20 anos, por meio do ensino da robótica, programação, eletrônica, sensores e mecânica, além de oficinas de empreendedorismo e IOT (internet das coisas).

Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), o projeto Include ainda conta com o apoio da ONG Programando o Futuro, da Universidade federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educ. Prof., Cient. e Tecnológica (CONIF) e GOUVÊA.

Maior número no Brasil

Goiás já tem seis laboratórios Include instalados e funcionando em Goiânia (dois), Luziânia, Alto Paraíso, Valparaíso e Cavalcante, onde vivem aproximadamente 900 famílias da comunidade quilombola Kalunga. Com a implementação desses novos 20 espaços, o Estado contará com o maior número de laboratórios do Brasil.

O projeto já conta com unidades no Distrito Federal, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Bahia. Estão em fase de instalação unidades no Amazonas e no Rio Grande do Sul. O projeto tem como objetivo final implementar até 10 mil laboratórios, impactando adolescentes de todo o Brasil por meio da tecnologia.

Programa Include

Quantidade de vagas: 50

Cargos: facilitador(a), monitor(a) e coordenador(a)

Inscrições: https://institutocampusparty.org.br/inscricao/

Prazo: 10 de fevereiro

Cidades: Anápolis, Aparecida de Goiânia; Aruanã, Caldas Novas, Catalão, Cristalina, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Mambaí, Monte Alegre, Mozarlândia, Pirenópolis, Porangatu, Rio Verde, São Miguel do Araguaia, São Luís dos Montes Belos, São Miguel do Araguaia, e Trindade.