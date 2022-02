Senta que lá vem mais história

NOSSA HISTÓRICA CÂMARA DE VEREADORES

Por DC Mello

A leitura dos livros de atas da Câmara de Vereadores de Jataí proporciona aos leitores farto conhecimento sobre como os problemas da cidade eram e ainda são encarados pelos políticos. O Legislativo do 'Palácio das Abelhas' não é mais aquele do prédio velho da cadeia, da época de sua adolescência.

De lá para cá, aos poucos o Legislativo deixou de lado sua importância no contexto administrativo do município, a ponto de alguns integrantes simplesmente abandonarem as funções para cuidar de afazeres particulares. Isto se deu em 1911, logo depois em 1913 e em 1926. Diante desse fato estranho, o governo do estado era cientificado e daí vinha um decreto nomeando substitutos provisórios e marcava eleição para preenchimento dos cargos vagos. A câmara não podia ficar acéfala.

Os primeiros livros de atas da Câmara, desde sua criação em 1885 até 1947, não mais existem. O que há são documentos esparsos que escaparam da faxina por alguns prefeitos do passado.

Analisando as atividades parlamentares do Legislativo, de 1947 em diante, encontramos abundante material que traduz bem o perfil dos políticos que habitaram essa casa. Como sabemos, a câmara de vereadores de Jataí e o Executivo – no começo - mantinham apenas um funcionário que na verdade era um ‘faz de tudo’, tratado como 'fiscal'. Veio Getúlio Vargas em 1930 e fechou os legislativos do país e com isso o primeiro mandatário do município passou a ser chamado de prefeito e esse era nomeado pelo governador do Estado. Essa situação, considerada de exceção, terminou em 1946 com a eleição de Epaminondas Honório de Campos para a Prefeitura. De 1930 a 47 o município de Jataí experimentou 22 prefeitos nomeados. E aí vem a pergunta: quem ajudou Jataí pagar a conta resultante dessa paralisia absurda?

A segunda etapa da Câmara de Vereadores de Jataí se iniciou em 02 de dezembro de 1947, ao ser empossados os nove parlamentares que formaram a 1º Legislatura: Izidoro Goulart de Andrade, Miguel Rodrigues da Silva, Nestor Garcia de Assis, Sebastião Herculano de Souza, Walkírio Carneiro Barros, Silvestre Carvalho, Aristóteles de Rezende, Domingos de Oliveira França e Waldemar Zaiden.

Durante o desenrolar dessa 1º Legislatura, foram convocados os vereadores suplentes pela ordem de chamada: José Feliciano Ferreira, José Pereira Rezende, João Sabino Peres, Epaminondas Vieira Cunha e Luziano Dias de Freitas.

Folheando os livros de atas, pode-se avaliar com segurança o comportamento do Parlamento ao longo de seu reinado. Há muita coisa de terceiro mundo na sua história, e também encontramos o lado vergonhoso em forma de pronunciamento registrado documentalmente, como foi a caso de um vereador dizer, em alto bom som, que “Nenhum homem que possui família pode ter a certeza de que sua mulher é honesta. 90% das famílias são idênticas àquelas que vivem da prostituição.” Se este disparate está no livro de atas da Casa, agora é documento.

A Câmara de Jataí não constituiu e não constitui só o lado negativo em sua trajetória. Por aqui passaram notáveis cidadãos de reconhecida credibilidade. Por aqui também passaram três parlamentares que chegaram ao governo do Estado. O primeiro deles foi o pediatra alagoano, Humberto Martins Ribeiro, que, em 1911 chegou ao Legislativo com maior número de votos e deu posse ao intendente Honorato de Carvalho. Dr. Humberto Martins Ribeiro fez o parto em Dona Ana Gedda para o nascimento do ex-vereador Antônio Soares Gedda, conforme o mesmo me afirmou. Humberto Martins governou Goiás de agosto a outubro de 1930. Depois veio o suplente de vereador José Feliciano Ferreira, que começou a vida política como líder maior do partido comunista de Jataí. Por último, Luiz Alberto Maguito Vilela. Até a década de 1960, a Câmara de Vereadores de Jataí parecia uma casa de espetáculos, tal era a lotação de frequentadores no plenário. As sessões eram imperdíveis, principalmente na época dos embates entre PSD e UDN. De lá para cá, a Câmara amarga nota sofrível na avaliação da sociedade.

Até década de 1930, a Câmara tinha nove vereadores e mais o Professor Nestório Ribeiro como secretário da Casa. Saltando para os anos de 1980, o Legislativo passou a ser composto de 15 parlamentares e funcionava com oito servidores. Até aqui, vereador contava com favor de funcionários na elaboração de suas matérias.

Próximo do final do século, o número de servidores da Câmara passou para 35 e grande parte era funcionário concursado da Prefeitura. Desses 35 havia um para cada parlamentar. Em 2010, o quadro de funcionários pulou para 95, embora o número de vereadores caísse para 10. Agora já se fala em crescer o número de vereadores; e o número de servidores aonde vai parar?