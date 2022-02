Programa Patrulhas Mecânicas Regionais é lançado em Jataí

O Programa faz parte de um convênio do Governo do Estado com os Municípios, que busca proporcionar melhores condições para o escoamento das produções agrícolas.

Nesta quarta-feira (02), o Prefeito Humberto Machado, recebeu em Jataí o Governador Ronaldo Caiado, que realizou o lançamento do Programa Patrulhas Mecânica Regionais. Acompanhando o Governador na visita, estava o ex-deputado federal Daniel Vilela e os Deputados Federais Delegado Waldir e Flávia Morais.

Jataí e mais sete cidades do estado, receberam hoje simultaneamente maquinários que serão utilizados na recuperação de estradas vicinais não pavimentadas. O Programa faz parte de um convênio do Governo do Estado com os Municípios, que busca proporcionar melhores condições para o escoamento das produções agrícolas e facilitar o acesso aos distritos, assentamentos e também a escolas rurais.

Durante a cerimônia de lançamento do Programa, que foi realizada no estacionamento do Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Cóscia, o Governador destacou a importância da parceria do Estado com os Municípios. “Neste momento da colheita da safra, é fundamental esse apoio aos Prefeitos para que a gente tenha uma trafegabilidade garantida neste momento. Isso é uma maneira de mostrar que se governa em parceria, o Estado e as Prefeituras, unidos para termos um resultado melhor e um atendimento com qualidade as pessoas”.

Cada Patrulha que é composta por 14 maquinários locados pelo Estado, vão permanecer de 10 a 20 dias em cada município conforme a necessidade de cada local, e ao concluir os trabalhos as equipes serão deslocadas para outra cidade da região.

Já nos próximos dias, esses trabalhos serão iniciados em Jataí, seguindo o cronograma da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, o que vai facilitar na trafegabilidade e escoamento da safra do município segundo o Prefeito Humberto Machado. “O Governador está mandando essa frota que será de grande valia pra gente melhorar as estradas municipais e dar um trânsito adequado para escoar a produção de Jataí que é uma das maiores do estado de Goiás”, afirmou.

Na oportunidade foram entregues também 83 escrituras de casas a moradores do bairro Filostro Machado, que há muito agradavam pela regularização dos imóveis.

Presente no evento estava também, o Vice-Prefeito Geneilton de Assis, a Primeira Dama e Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania Gilvana Machado, o Secretário da Administração do Estado Bruno D’ Abadia, a Presidente da Câmara dos Vereadores Marina Silveira, Prefeitos e Vereadores da região, o Presidente do Sindicato Rural de Jataí Vitor Gaiardo e demais autoridades.