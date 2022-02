Prefeitura de Jataí convoca aprovados em concurso

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 030, DE 26 DE JANEIRO DE 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ convoca os candidatos aprovados no concurso público aberto pelo Edital nº. 001/2019, constantes no presente edital, para os cargos de AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO, AUXILIAR DE SECRETARIA e PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO – CLASSE III a serem lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e para os cargos de AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO e PSICÓLOGO as serem lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA para que compareçam na SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no Edifício sede da Prefeitura Municipal de Jataí situada na Rua Itarumã, 355, Vila Santa Maria, no horário de expediente externo, este compreendido das 08h (oito horas) às 11h (onze horas) e das 13h (treze horas) às 17h (dezessete horas), de segunda a sexta-feira, salvo feriados, para que sejam iniciados os procedimento de admissão nos quadros funcionais permanentes do Executivo Municipal, no prazo improrrogável de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação a ser encaminhada no endereço constante no cadastro que os candidatos realizaram quando da inscrição para o certame público, podendo, entretanto, haver o seu comparecimento voluntário após a publicação deste edital convocatório.

Os convocados devem, necessariamente, para que se evite aglomeração de pessoas, agendar, no prazo e horário estabelecido neste edital convocatório, o seu atendimento pelo telefone (064) 3632 8806.

