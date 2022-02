ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS ANUNCIA MUDANÇAS NO LAYOUT DA FATURA DE ENERGIA

A partir desta semana, os clientes da Enel Distribuição Goiás passarão a receber um novo modelo de conta de energia.

A mudança será para todos os clientes do Estado e acompanha o novo formato com nota fiscal eletrônica que será utilizada gradativamente em todo o país. O novo layout não altera a forma de entrega da conta, os dados disponibilizados aos clientes e os canais de pagamento.

Todas as faturas também continuam com boleto, que está com um formato mais compacto e seguem sendo emitidos em nome da Enel ou do Banco do Brasil.

O Diretor de Mercado da Enel Brasil, Luiz Flávio Xavier, ressalta que as mudanças têm como objetivo alinhar as informações fiscais que são necessárias na fatura a partir deste ano e facilitar o entendimento dos dados disponíveis na conta. “O nosso trabalho é todo pensado em facilitar a rotina do nosso cliente. Entendemos que a conta de energia precisa ser cada vez mais prática, e estar sempre à mão dos consumidores com todas as informações necessárias, e de uma forma simples. Além das informações como a data de vencimento e o valor da conta, os clientes podem acompanhar o seu consumo mês a mês, comparando ainda com o consumo dos últimos doze meses, por exemplo. É importante

lembrar que para uma maior comodidade, recomendamos aos clientes a adesão a conta por e-mail, que é a forma mais prática de ter a fatura sempre à disposição no telefone”, conclui Luiz Flávio. Para aqueles que queiram optar por essa modalidade e receber as faturas por e-mail, basta que o titular da unidade consumidora solicite pelo site da Enel, Whatsapp Elena, Facebook ou qualquer uma das lojas de atendimento.

Os canais de pagamentos também não sofrem alteração e os clientes podem escolher a melhor opção dentre débito automático, internet banking, agências bancárias, postos de pagamento autorizados, caixas eletrônicos e lotéricas. Em caso de dúvidas sobre a fatura, o cliente pode entrar em contato com a companhia por meio dos canais de atendimento, como aplicativo Enel Goiás, que pode ser baixado gratuitamente; pelo site da companhia (www.enel.com.br); pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbr) e Twitter (@enelclientesbr); pelo Central de Atendimento no 0800 062 0196 e por meio do WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608.

A explicação detalhada dos campos da fatura de energia também pode ser acessada no site da empresa.