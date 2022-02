Medidas combinadas garantem manejo efetivo da água das chuvas

O volume pluviométrico nessa época do ano atinge níveis altos, os quais geram consequências significativas para as cidades brasileiras.

Um dos principais desafios da administração pública das grandes cidades é a adequada coleta e manejo da água da chuva. Sobretudo no período mais chuvoso do ano, que corresponde aos meses de janeiro a março, durante o verão. O volume pluviométrico nessa época do ano atinge níveis altos, os quais geram consequências significativas para as cidades brasileiras.

O cenário é recorrente e vem acompanhado de prejuízos devastadores, desde enchentes, deslizamentos de terra, inundações de casas e até mortes. A magnitude histórica do problema envolve fatores que vão desde a urbanização precária e caótica, desigualdades sociais até interesses políticos e econômicos. No Brasil, os problemas dessa natureza exigem uma série de medidas e soluções, as quais interligadas garantem um resultado mais efetivo.

Apesar da tarefa complexa, criar soluções para as cidades é um assunto que desperta cada vez mais o interesse do governo e da população, afim de se precaverem das mudanças climáticas, resultantes do aquecimento global.

Por isso para resolver um dos maiores desafios urbanos, os administradores públicos e demais atores recorrem a projetos urbanísticos e de infraestrutura que possam minimizar ou até reverter as consequências destes fenômenos. Trata-se de uma constante busca de alternativas que possam influenciar na qualidade de vida das pessoas através da melhoria da infraestrutura urbana -- principalmente às voltadas para acessibilidade e mobilidade (calçadas, ciclovias e vias urbanas), saneamento, espaços públicos e habitação.

Para atingir esses objetivos, é importante que o poder público também se comprometa, oferecendo à população projetos práticos e com previdências a serem traçadas que colaborem para a mobilidade urbana e consequentemente tragam maior qualidade de vida à sociedade.

E o uso do pavimento de concreto permeável é uma das principais saídas no combate às enchentes. Em áreas urbanas densamente ocupadas, as superfícies destinadas ao sistema viário e áreas industriais e residenciais ocupam espaços consideráveis, chegando a 30% da área da bacia de drenagem.

De acordo com o engenheiro Cláudio Oliveira Silva, Gerente de Inovação e Sustentabilidade da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), a utilização de pavimentos permeáveis contribui para a diminuição do escoamento superficial e de problemas de inundações urbanas.

Os pavimentos permeáveis podem ser utilizados em praticamente todos os tipos de obras. Seja uma edificação residencial, comercial ou industrial ou em áreas públicas como ruas e praças. Sua aplicação pode ser em calçadas, vagas de estacionamento ou grandes pátios. Em cada caso deve-se avaliar o tipo de carga a que o pavimento estará submetido e também se deve conhecer as condições pluviométricas do local. “Ao permitirem a passagem da água através de sua estrutura, o pavimento permeável, minimiza a impermeabilização das áreas que ocorre com os sistemas convencionais e dependendo das condições de projeto, a água retirada da superfície pode retornar ao lençol d’água ou até ser reaproveitada -- no caso das edificações industriais e residenciais - como água de reuso”, explica o engenheiro.

O sistema de pavimentos permeáveis avançou bastante no Brasil nos últimos anos. Muitas obras - públicas e também privadas - já utilizam o sistema. Porém, o trabalho de divulgação do sistema e da norma técnica ABNT NBR 16416 (vigor desde 2015) deve ser continuo, principalmente junto aos órgãos públicos e aos principais especificadores (arquitetos, engenheiros e paisagistas) que podem utilizar o sistema permeável em seus projetos. A partir de um maior conhecimento por parte dos técnicos e responsáveis pela administração pública o sistema permeável deve ser cada vez mais utilizado. Além disso, pode-se aproveitar incentivos fiscais pela adoção do pavimento permeável, algumas Prefeituras já oferecem descontos no IPTU caso a edificação utilize este tipo de pavimento.

SOLUÇÕES PARA CIDADES

A ABCP tem atuado fortemente nessa área e está empenhada em demonstrar o valor que materiais comumente utilizados em projetos urbanos agrega para os usuários, contribuintes e administradores públicos, como através do projeto “Soluções Para Cidades”, em que a cadeia produtiva do concreto reforça seu compromisso institucional de apoiar o desenvolvimento, a transferência de tecnologia e o uso adequado dos sistemas construtivos buscando alternativas a favor da mobilidade nos centros urbanos.

E quando falamos em soluções orientadas a esses benefícios podemos destacar as características de umas das principais matéria-prima comum a todas essas possibilidades, o cimento. Além de ser um dos materiais de construção mais consumidos pelo Homem, é um material versátil, que pode ser empregado em mobiliário urbano, pavimentos, edificações, obras de saneamento, pontes e viadutos, além, claro, de grandes obras e infraestrutura (barragens, estradas, portos e aeroportos).

O cimento é o principal produto de conexão para essa transformação. É através dele que é possível dar forma, criar vida e construir alternativas e caminhos que privilegiam os pedestres trazendo fluidez e rapidez no ir e vir das pessoas com melhor acessibilidade, segurança, eficiência e qualidade de vida, além da inclusão social e preservação do meio ambiente.

Sobre o Soluções para Cidades:

Uma iniciativa da ABCP, cujo objetivo é acelerar e qualificar o desenvolvimento urbano, por meio de projetos, parcerias e transmissão de conhecimento aos administradores municipais e demais atores urbanos. Com foco nas áreas de Mobilidade Urbana, Saneamento, Espaços Públicos e Habitação promove o uso de soluções à base de cimento, apoiado por uma plataforma que congrega ferramentas de suporte e capacitação de técnicos e gestores públicos, articulação dos atores envolvidos na dinâmica urbana e sistematização e divulgação de práticas que possam inspirar novos modelos de desenvolvimento.

Além de uma plataforma que reúne conteúdos de amplo alcance, a ABCP tem oferecido orientação e suporte técnico as mais variadas iniciativas municipais de mobilidade, com soluções para calçadas, ciclovias e vias urbanas. No combate às enchentes, problema recorrente, promove o uso de soluções sustentáveis como o pavimento permeável e jardins de chuva, bem como o uso adequado das tradicionais tecnologias para reservatórios. Saiba mais

Sobre a ABCP

A Associação Brasileira de Cimento Portland -- ABCP foi fundada em 1936 com o objetivo de promover estudos sobre o cimento e suas aplicações. É uma entidade sem fins lucrativos, mantida voluntariamente pela indústria brasileira do cimento, que compõe seu quadro de Associados. Reconhecida nacional e internacionalmente como centro de referência em tecnologia do cimento, a entidade tem usado sua expertise para o suporte a grandes obras da engenharia brasileira e para a transferência de tecnologia das mais diversas formas.