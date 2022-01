Igreja São Judas Tadeu em Jataí é demolida

Por Gideone Rosa

O assunto sobre a demolição da velha igreja vem ocupando as redes sociais o que aflorou alguns sentimentos, principalmente daqueles que tiveram cerimônias de casamento, batizados, crismas ...os sentimentos são muitos o que é compreensível.

Em conversa com o Pároco, o Padre Valcir, a demolição, infelizmente, se fazia necessária pois a igreja já vinha com sua estrutura praticamente comprometida. Segundo o padre as fundações da igreja datam do ano de 1963 e nos últimos dias houve a soltura de vigas de sustentação do telhado, o padre afirmou ainda que mesmo já passadas 3 reformas a igreja não oferecia segurança aos fiéis.

Todos esses problemas foram levados ao conselho em uma reunião na qual foi decidido, lamentavelmente, a demolição para que no lugar seja construída uma nova igreja obedecendo os ditames de segurança, arquitetura moderna e o que a engenharia sacra determina quanto ao seu interior.

Sobre a nova construção o Padre Valcir conta com o envolvimento dos fiéis na nova Casa de Deus, que segundo ele a obra será demorada e enquanto isso o salão paroquial será o local das missas e orações, ele pede ainda a compreensão de todos para esse momento que é transitório, de mudanças para melhor.

A respeito também do novo paisagismo, jardinagem e o estacionamento, estes serão executados em uma segunda etapa já que a prioridade nesse momento é a construção da nova Casa de Deus, obra que começa já nos próximos dias.