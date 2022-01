Conheça as novas classificações da CNH para 2022

Por Ricardo Junior

No final do ano passado o Contran publicou a Resolução 886/2021 que trás consigo uma reformulação para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Dentre as novidades estão as novas classificações que estarão impressas no documento, onde os veículos serão divididos por novas categorias.

Mudanças estéticas no documento

O documento terá uma nova estética frente a atual CNH que é emitida no país. Dentre essas mudanças teremos as cores do documento, que serão predominantemente preenchidos com as cores verde e amarela.

Além disso, haverá uma marcação que evidencia quais são os modelos que cada motorista está habilitado para conduzir em todo o território nacional.

No documento também haverá um QRCode que servirá para a validação do documento, assim como para conseguir armazenar todas as informações de determinados motoristas, inclusive a sua foto do documento.

Nova classificação

O que mais chama a atenção quanto a mudança do documento é relacionado às categorias de veículos que agora serão de um total de 14 combinações junto às letras atuais (A, B, C e D) e o número 1.

Sendo assim, teremos novos códigos aplicados para cada tipo de habilitação, por exemplo, A1, B1, C1E, D1E, por exemplo, que serão especificados no futuro pelo Contran.

No caso das motos a categoria será A1 e também haverá o desenho para motos maiores, o que pode significar que futuramente teremos uma habilitação específica para o porte maior de motos por tamanho ou cilindrada.

Quando começam as mudanças

A nova CNH vai começar a valer a partir de junho e será implementada de maneira progressiva, além disso, quem possui a carteira de habilitação atual não precisará renovar ou trocar o documento.

O prazo da CNH atual vai continuar valendo, sendo assim, somente no próximo vencimento do documento é que os motoristas antigos vão emitir a nova documentação.

Além disso, é importante frisar que não haverá mudanças quanto ao próximo de tirar a primeira habilitação, renovar ou ainda de acrescer uma nova categoria.

Fonte: Jornal Contábil