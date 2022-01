Já estamos em tempo de pensar em prestar contas para a Receita Federal?

Por Manuela Santin

Apesar de estarmos em janeiro e o programa do imposto de renda ainda não estar disponível para download, os mais precavidos já começam a pensar na declaração do imposto de renda assim que o ano se inicia.

Esta é uma preocupação importante uma vez que a organização é um dos principais fatores para um adequado preenchimento da declaração, além de ajudar no planejamento tributário pessoal. Com relação a esta organização, deixar todos os documentos e recibos em um local único já é um grande passo para não errar na hora de estar em dia com o “Leão”.

Muitas declarações ficam retidas na “malha fina” e, vale a pena conhecer os motivos, para que ao fazer a declaração, você esteja atento para não criar pendências com a Receita Federal.

O primeiro motivo dos erros que fazem as pessoas caírem na malha fina é deixar de declarar algum rendimento, ou declará-lo de forma diferente do que está no recibo da fonte pagadora. Este erro é bem fácil de ser detectado pela Receita Federal pois as empresas também informam à Receita os pagamentos que realizaram. Assim, basta o cruzamento dos dados que acontece de forma automatizada pelo programa.

O segundo erro mais comum é declarar dependentes que não se enquadram nessa categoria ou declarar dependentes que não existem. Hoje em dia, todos os dependentes precisam ter o CPF informados na declaração.

O terceiro erro é declarar despesas médicas que não aconteceram ou que não haja comprovação. Apesar de não ter que anexar os comprovantes no momento da declaração, a Receita pode exigir a apresentação destes se achar que tem algo errado.

O quarto erro é bem trivial: erros na digitação dos números. E é bem mais comum do que se imagina. Um dos motivos é que o sistema da Declaração não considera o ponto como separador de casa decimal. Ou seja, se você digitar, por exemplo dois mil e quinhentos, usando o ponto como separador de casa decimal, o sistema irá entender como 250 mil reais.

E o quinto erro é a forma de lançar os planos de previdência. Os planos VGBL e PGBL devem ser lançados de forma diferente e muita gente se confunde ou nem sabe que existe essa diferença.

A partir de janeiro de 2021, o governo também lançou a contestação online, através do e-defesa que permite de forma muito mais ágil e simplificada o processo de acerto de contas com pendências de malha fina.

Manuela Santin (foto) é Mestre em Contabilidade e Controladoria pela USP e professora de Contabilidade e Contabilidade de Custos da Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas.