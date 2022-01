Câmara Municipal retomou suas atividades normais

A Câmara Municipal de Jataí retomou na última segunda-feira, dia 24, seu expediente normal, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O recesso parlamentar terminou no último dia 20 e até sábado passado (dia 22) foram realizados exames para detecção do vírus Sars-CoV-2 em todos os servidores e nos vereadores, em função do aumento do número de casos de Covid-19 no município e em todo o país.

Como o coronavírus foi detectado em mais de 20% do quadro de funcionários, a mesa diretora publicou um portaria que estabelece o passaporte vacinal no legislativo jataiense. “Considerando a necessidade da união de esforços por parte de todos os servidores e parlamentares para evitar a proliferação do contágio da Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Jataí, considerando que a realização de testes em massa e o isolamento de todos os infectados comprovadamente quebram a cadeia de transmissão da doença, para início e exercício das atividades laborativas no primeiro

período legislativo da sessão legislativa de 2022, é obrigatória a apresentação de laudo negativo para infecção por Sars-CoV-2 e do passaporte da vacina, nos termos do Decreto Municipal nº 005, de 17/01/2022. O servidor que se recusar a apresentar os documentos exigidos estará impedido de exercer suas atividades, sem direito a remuneração, o que será considerado uma infração funcional, sujeita a advertência e/ou outras medidas cabíveis”, diz o texto da portaria.