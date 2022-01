Em tempo - BRF ABRE VAGAS PARA UNIDADE EM JATAÍ

Companhia tem oportunidades para linha de produção com início imediato e recebe candidatos nesta quinta (27/01) e sexta-feira (28/01) para entrevistas

A BRF está com processo seletivo aberto para a ocupação imediata de 25 vagas na unidade de Jataí, em Goiás. As oportunidades são para o cargo de Operador de Produção. Os interessados podem se inscrever no Portal de Talentos da Companhia (https://talents.brf.com/) ou comparecer ao SENAI de Jataí, na quinta (27/01) ou sexta-feira (28/01), a partir das 08h, portando RG e CPF.

A Companhia oferece salário compatível com o mercado e benefícios que incluem cartão alimentação, plano de saúde e odontológico, refeição na empresa, auxílio creche, vale-transporte e previdência privada, na qual a BRF aporta o mesmo valor de contribuição selecionado pelo colaborador. Como parte de suas iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, há oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD). Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o número (64) 3632-9170 ou (64) 9 9301-1846.