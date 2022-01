Bolsonaro reduz orçamento da educação

O presidente ainda vetou no Orçamento deste ano recursos aprovados pelo Congresso para áreas como pesquisas científicas, reforma agrária e políticas de proteção a indígenas e quilombolas.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou o Orçamento deste ano com o fundo eleitoral, de quase R$ 5 bilhões, e com cortes de R$ 3,2 bilhões principalmente nos ministérios do Trabalho e da Educação.

A sanção do Orçamento foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (24). O corte é em várias áreas. O Ministério do Trabalho e Previdência teve a maior tesourada: R$ 1 bilhão. O da Educação aparece em segundo lugar: R$ 740 milhões. Dentro deste valor, está o corte de R$ 100 milhões que estavam destinados para o funcionamento e gestão de hospitais ligados a universidades federais.

Mais veto

O presidente Jair Bolsonaro ainda vetou recursos aprovados pelo Congresso para áreas como pesquisas científicas, reforma agrária e políticas de proteção a indígenas e quilombolas.

Em saneamento básico para comunidades rurais e quilombolas, o corte foi de R$ 40 milhões. Na Fiocruz, o corte foi de R$ 11 milhões. Programas de prevenção e controle de incêndios florestais perderam R$ 8,5 milhões.

Segundo o governo, o veto foi necessário para recompor gastos com pessoal e encargos sociais que teriam sido subestimados pelo Congresso. O dinheiro será cortado em emendas de comissão, repasses definidos pelas comissões do Congresso, e em despesas não obrigatórias dos ministérios.

Orçamento secreto

Por outro lado, o presidente não mexeu nas chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto pela falta de transparência, e que podem ser usadas para beneficiar parlamentares que votam com o governo. O total chega a R$ 16,5 bilhões.

O presidente Bolsonaro também não mexeu no chamado fundão, dinheiro público que financia as campanhas eleitorais. Foi mantido o valor de R$ 4,9 bilhões aprovado pelo Congresso. Mas parlamentares, inclusive da base de apoio ao governo, fazem pressão para que esse valor seja ainda maior. O assunto ainda está em discussão, inclusive pelo Ministério da Economia.

Também foi mantida a previsão de R$ 1,7 bilhão para o reajuste de servidores públicos federais, valor negociado diretamente pelo presidente Bolsonaro com o Congresso. Esse valor não é suficiente para um aumento linear para todo funcionalismo federal. O temor de que algumas categorias sejam contempladas com reajustes em detrimento de outras tem provocado tensão entre os servidores.