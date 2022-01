Dia Internacional da Educação

Paulo Fraga da Silva (foto) é coordenador do curso de Pedagogia e professor adjunto no Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura do Centro de Educação, Filosofia e Teologia (CEFT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).

“O homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz” - (Immanuel Kant)

Por Paulo Fraga da Silva

Ao analisarmos os países centrais, nos quais a cidadania foi fortalecida ao longo dos anos, o investimento em educação sempre foi alto, ou seja, há um olhar especial e prioritário dessas sociedades para quão importante é educar suas novas gerações. Assim, qualquer país que pretenda construir um projeto de nação, inevitavelmente deve passar pelo cuidado dedicado à Educação, concebendo-a como área estratégica de desenvolvimento.

No que se refere ao indivíduo, além de possibilitar seu processo de socialização, a Educação permite que se desenvolva o exercício da autonomia do pensar, além de ampliar a criticidade, razões óbvias pelas quais muitos governos acabam por não dedicarem investimentos necessários à Educação de qualidade. A Educação fornece instrumentos para que o indivíduo alcance uma vida mais digna, permitindo que tenha melhores oportunidades, além de contribuir em seu processo de humanização e inclusão social. Identifica-se, assim, uma íntima relação entre educação, democracia e cidadania. Não à toa que a ONU estabelece como um de seus principais objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) -- a Educação de Qualidade.

Uma forma coerente de comemorarmos o Dia da Educação é pensar na valorização do profissional da Educação -- o professor. Investir numa Educação de Qualidade é dedicar-se à formação de excelência do seu corpo de professores. Quer saber se um país tem projeto de Educação de Qualidade? Verifique como tal país ‘trata’ seus professores.

Pensar em nosso Brasil, que, neste ano, comemora seus 200 anos de Independência, nos traz a certeza de um longo caminho ainda a percorrer no alcance de uma Educação de qualidade acessível a todos e só assim, como dito por Paulo Freire, poderíamos promover a liberdade, resultando na transformação social, construindo, desse modo, um mundo melhor e mais justo.

