Fundação da Liberdade Econômica oferece formação acadêmica gratuita

BRASÍLIA, 24 DE JANEIRO DE 2022 - A Fundação da Liberdade Econômica (FLE) disponibilizou em seu portal 35 cursos gratuitos e com certificado para a capacitação de cidadãos interessados em aperfeiçoar ou assimilar habilidades para a atuação no universo da política, com participação ativa e eficaz nos principais centros de decisão do País.

Os workshops estão disponíveis no site da FLE (clique aqui) e são compostos por videoaulas, podcasts e e-books com o melhor material da área. Os assuntos estão divididos em quatro temas principais: liderança jovem, comunicação, tecnologias digitais e campanhas.

Os temas explorados também trabalham especialidades que podem ser úteis em vários campos profissionais e acadêmicos. Os conteúdos oferecem uma formação rápida e completa para quem também busca atualizar o currículo para se recolocar no mercado de trabalho.

Com a constante evolução das tecnologias da informação, saber como fazer o melhor uso de suas ferramentas é um diferencial. A FLE promove os cursos focados no meio digital, como Twitter Para Política, Podcast Político, Ativismo nas Redes Sociais e Workshop Para YouTube.

Além disso, saber comunicar-se na era das mídias digitais é essencial, principalmente no meio político. Nesta temática, o destaque é Meios de Comunicação Social e Influência Decisória que aborda os aspectos existentes entre as práticas políticas e a Comunicação, num ambiente interconectado de mídias tradicionais e digitais.

Outra perspectiva tratada dentre as formações disponíveis é a liderança jovem que pode ser conferida em “Liderança Para os Novos Tempos'' que busca explicar de forma clara e didática o tema liderança e suas aplicabilidades nos tempos atuais.

Para campanhas há conteúdos que abordam tópicos normativos da legislação eleitoral, compreensão social e histórica da política e o gerenciamento de campanhas. Este conhecimento é demonstrado em Gerenciamento de Campanhas Eleitorais, um treinamento de campanha premier que fornece aos futuros candidatos, gerentes de campanha e equipe, as ferramentas e informações necessárias para organizar uma campanha vencedora.

Para participar das formações basta acessar o site da FLE, selecionar a categoria e o professor desejado ou apenas clicar naquele de sua preferência. Ao final de cada curso é disponibilizado o certificado de conclusão.

Sobre a FLE

A Fundação da Liberdade Econômica (FLE) é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas. É baseada nos pilares da defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Criada em 2018, a entidade defende fomentar o crescimento econômico, dando oportunidades a todos. Nesse sentido, investe em programas para a formação acadêmica, como centro de pensamento e desenvolvimento de ideias. Ao mesmo tempo, atua como instituição de treinamento para capacitar brasileiros ao debate e à disputa política.