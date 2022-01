Escolas do Futuro de Goiás oferecem 2.900 vagas para cursos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto

As 2.900 vagas estão assim distribuídas: EFG Luiz Bittencourt, em Goiânia, com 330 vagas de qualificação e 840 de capacitação; EFG Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, com 300 vagas de qualificação e 780 de capacitação e EFG Sarah Kubitschek, em Santo Ant

Ainda em tempo de se inscrever

Os cursos: mídias sociais, técnicas de vendas, assistente em marketing, empreendedorismo, entre outros.

Com o objetivo de promover a formação profissional de jovens e adultos e oportunizar a sua inclusão no mercado de trabalho, as Escolas do Futuro de Goiás estão com 2.900 vagas abertas para diversos cursos gratuitos de Capacitação (40h a 60h) e Qualificação (160h a 240h). Os cursos são oferecidos nas unidades: Escolas do Futuro Luiz Bittencourt (Goiânia), Luiz Rassi (Aparecida de Goiânia) e Sarah Kubitschek (Santo Antônio do Descoberto). Os editais e inscrições devem ser acessados no site efg.org.br e/ou seleção.cett.org.br.

Os períodos de inscrições acontecem em momentos distintos para cada segmento. Dos dias 10 de janeiro a 24 de janeiro de 2022, as inscrições estarão abertas para cursos de Qualificação e, dos dias 10 de janeiro até o dia 16 de março de 2022, para Capacitação.

As 2.900 vagas estão assim distribuídas: EFG Luiz Bittencourt, em Goiânia, com 330 vagas de qualificação e 840 de capacitação; EFG Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, com 300 vagas de qualificação e 780 de capacitação e EFG Sarah Kubitschek, em Santo Antônio do Descoberto, com 210 vagas de qualificação e 540 de capacitação.

Os cursos são oferecidos nas modalidades presencial e online. Para se inscrever, o interessado deve ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental completo. Os documentos necessários para pessoas acima de 18 anos são: CPF, RG, e-mail válido e número de telefone. Menores de idade precisam apresentar: CPF próprio e do responsável ou tutor legal, RG próprio e do responsável ou tutor legal, e-mail válido e o número de telefone do responsável ou tutor legal.

As escolas possuem Capacitações e Qualificações nos eixos de “Informação e Comunicação” e “Gestão e Negócios”. Entre os mais de 60 cursos ofertados estão Matemática Básica, Inglês Instrumental, Mídias Sociais, Técnica de Vendas, Assistente em Marketing, Empreendedorismo, entre outros.

A convocação dos inscritos para as Qualificações (160h a 240h) será por meio de sorteio no dia 29 de janeiro com início das aulas no dia 07 de fevereiro. Para as Capacitações será de início imediato, assim que o número de alunos for suficiente para formação de turma (30 alunos).

Passo a passo para inscrição e acesso aos Editais:

1º Passo - Acessar o site selecao.cett.org.br

2º Passo – Ler o edital para a Escola do Futuro de interesse

3º Passo - Acessar a página inicial do site e clicar em “Inscreva-se Gratuitamente”

4º Passo - Preencher o formulário de inscrição com seus dados pessoais (atenção: o candidato deverá realizar o upload de toda a documentação necessária, independente da aprovação)

5º Passo - Acessar o site selecao.cett.org.br no dia do resultado (ver cronograma)

Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) - Comunicação Setorial

62 3201 5180 / [email protected]