Programa de ensino de inglês para jovens profissionais negros e indígenas abre inscrições

O Grupo +Unidos, a Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil e o Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa em Brasília anunciam nesta sexta-feira, 21 de janeiro, a abertura das inscrições para o Access E2C, programa que visa oferecer protagonismo à jovens negros e indígenas a partir do desenvolvimento da proficiência em inglês, em curso com foco em negócios.

“Estamos muito felizes em anunciar mais um ano deste programa que agrega valor às carreiras destes jovens e, consequentemente, contribui para o desenvolvimento das iniciativas de Diversidade e Inclusão nas empresas”, comenta Daniel Grynberg, diretor executivo do Grupo +Unidos.

O programa, que já beneficiou mais de 160 jovens em suas edições anteriores, apresentou resultados além do esperado. Além da criação espontânea de uma comunidade de apoio entre os alunos, foi possível notar que todos deram saltos em suas vidas.

“Ter feito parte do Access E2C durante o primeiro ano da pandemia foi definitivamente transformador na minha vida, não só pela qualidade do curso, mas pelos professores, que além de entregar conhecimento para gente, conseguiram ser sensíveis com o momento que estávamos vivendo”, comenta Kamila Camilo, (Diretora de Operações na Impact Beyond, 29 anos), alumni da turma de 2020, que participou da COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, “uma das minhas maiores conquistas profissionais até agora”, relata.

Já para Giselle, alumni da turma Centro Oeste de 2021, o Access E2C impactou sua autoestima. “Há alguns meses atrás, eu me sentia muitíssimo insegura para conversar com alguém em inglês, mas a cada dia, vou adquirindo mais confiança. Além disso, atualmente me sinto mais segura para aplicar em oportunidades de trabalho e estudo que exigem a língua como requisito.”

O Access E2C conta com 210 horas de aulas online - seis horas semanais, realizadas durante todo o ano de 2022, além de atividades extracurriculares e mentorias com profissionais especializados e presentes no mercado de trabalho, o que promove networking.

Serão oferecidas 260 vagas e, além de serem negros ou indígenas, os candidatos ao programa dever ser profissionais e ou empreendedores entre 18 e 35 anos de idade, com conhecimento básico da língua inglesa.

As inscrições ficarão abertas até 13 de fevereiro e podem ser realizadas no site da iniciativa

Sobre a Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil:

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos possuem parcerias fortes, dinâmicas e crescentes com o Brasil. Nossa missão é aproximar os dois países por meio de ações que promovam o acesso à educação, tecnologia, oportunidades e, consequentemente, o crescimento econômico e a prosperidade regional e global.

Sobre o Grupo +Unidos:

O +Unidos, associação sem fins lucrativos, é um fundo de investimento social colaborativo idealizado pela Embaixada dos EUA, por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). O Grupo, formado por grandes empresas atuantes no Brasil, tem trabalhado desde 2008 na capacitação dos jovens brasileiros por meio do desenvolvimento de iniciativas voltadas à educação e à formação tecnológica, propondo uma nova forma de pensar os esforços em responsabilidade social que são hoje realizados no país.

Para mais informações, acesse o site