Goiás terá R$ 9 milhões para recuperação de rodovias danificadas

Recursos serão aplicados na restauração das rodovias mais atingidas em 14 estados do país

O Governo Federal abriu crédito extraordinário no valor de R$ 418 milhões para o Ministério da Infraestrutura (MInfra) recuperar estradas federais danificadas pelas fortes chuvas em quatro regiões do país. Conforme a Medida Provisória 1.097/2022, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (21), os recursos serão direcionados ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A MP destinou R$ 133 milhões para obras de conservação e recuperação de ativos de infraestrutura da União afetados na Região Norte, R$ 36 milhões para o Centro-Oeste, R$ 191 milhões para o Sudeste e R$ 58 milhões ao Nordeste do país.

Diagnóstico

Equipes do DNIT realizam trabalho de campo para identificar danos na malha rodoviária e definir prioridades nas obras de restauração. A verba terá aplicação imediata em locais onde o nível da água começou a baixar e as obras podem começar. O diagnóstico apontou os estados a serem beneficiados: Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.

Nestes estados, será priorizada a restauração de rodovias federais afetadas pela ocorrência de enxurradas em áreas com maior declividade, inundações dos rios urbanos parcialmente canalizados, alagamentos em áreas rebaixadas com drenagem insuficiente e deslizamentos de terra pontuais.

Distribuição

Acre: R$ 30 milhões

Amazonas: R$ 18 milhões

Bahia: R$ 30 milhões

Espírito Santo: R$ 45 milhões

Goiás: R$ 9 milhões

Maranhão: R$ 25 milhões

Mato Grosso: R$ 27 milhões

Minas Gerais: R$ 120 milhões

Pará: R$ 35 milhões

Piauí: R$ 3 milhões

Rio de Janeiro: R$ 20 milhões

Roraima: R$ 26 milhões

São Paulo: R$ 6 milhões

Tocantins: R$ 24 milhões

Total: R$ 418 milhões

Resposta imediata

Paralelamente à identificação das áreas críticas, as equipes do Governo Federal fazem todos os trabalhos emergenciais possíveis no momento com o objetivo de responder prontamente à população.

Em dezembro de 2021, o Governo Federal já havia destinado crédito extraordinário de R$ 200 milhões para a reconstrução de rodovias federais danificadas em cinco estados: Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Pará e Amazonas.

Fonte: Coordenação-Geral de Comunicação do DNIT