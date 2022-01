Agricultores de Jataí-GO recebem Dia de Campo com soluções para a próxima safra

Evento seguirá um protocolo rígido de segurança para garantir bem-estar e melhor experiência para todos os participantes

São Paulo (SP) - Os agricultores de Jataí, GO, estão entre os primeiros municípios a conhecerem os lançamentos da Nutrien Soluções Agrícolas, além dos serviços que já compõem o amplo portfólio da empresa de varejo no Brasil. Entre os meses de janeiro e fevereiro, a Nutrien irá percorrer os estados de São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Goiás para promover o Nutrien em Campo com o objetivo de apresentar mais detalhes tecnológicos ao agricultor referentes aos produtos e serviços disponíveis para a próxima safra. A proposta é fazer com que o produtor conheça desde o processo de formulações de insumos, logística e até dados de retorno da produtividade alcançada.

Na cidade de Jataí, interior goiano, o evento irá acontecer entre os dias 19 e 21 de janeiro na Fazenda Bom Sucesso e contará com uma área de plantio de 3.500 metros quadrados em que serão demonstrados o desempenho de sementes de soja e milho, as soluções completas de manejo, bem como as novas tecnologias do mundo digital para agricultura. Além de palestras e treinamentos para consultores, o agricultor jataiense poderá experimentar a interatividade para conhecer mais do portfólio Nutrien por meio de leitores de QR Code. Para garantir uma melhor experiência dos colaboradores, produtores e visitantes, a organização do evento seguirá todos os protocolos de prevenção à Covid-19 recomendados pelos órgãos de saúde. Por isso, as visitas e palestras terão números limitados de participantes.

Os eventos Nutrien em Campo são oportunidades para mostrar aos agricultores as soluções oferecidas pela empresa, o amplo portfólio, os serviços integrados e, principalmente, como a Nutrien apoia o agricultor para que ele tome as melhores decisões ao longo da safra.

“Identificamos a oportunidade de aumentar os níveis de produtos e serviços para os agricultores e diferenciar o serviço tradicional dos revendedores de insumos. Podemos fornecer recomendações individualizadas com foco nas necessidades específicas de cada agricultor. Assim, criamos uma nova plataforma de varejo no país e estamos executando nossa estratégia para construí-la” afirma Carlos Brito, diretor de Varejo da Nutrien no Brasil.

A Nutrien tem o compromisso em servir o agricultor, entendendo suas necessidades individuais, respeitando sua regionalidade e condição geográfica. Com um amplo portfólio e investimento contínuo em pesquisas e soluções aprimoradas, a marca vem se tornando uma revolução em atendimento varejo para o setor. Com esse objetivo, a empresa já inaugurou dez Centros de Experiências com um novo conceito de atendimento para melhor servir o agricultor. Eles vão substituir o conceito da tradicional revenda e estão localizados nas cidades mineiras de Araxá, Coromandel, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia; em Goiás nas cidades de Formosa e Uruaçu; e em Gurupi e Porto Nacional, em Tocantins.

Além de Jataí, receberão o Nutrien em Campo as cidades goianas Rio Verde e Silvânia; além de Itapetininga e Aguaí, no estado de São Paulo; Patos de Minas, Araxá e Uberlândia em Minas Gerais; e Porto Nacional, Tocantins.