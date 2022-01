Estrada do São José/TransRomilton poderá ser asfaltada.

Nesta quinta-feira (20), o prefeito de Jataí Humberto Machado, juntamente com autoridades da região e produtores rurais, recebeu o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura (GOINFRA) Pedro Sales. A visita ocorreu na fazenda Boa Vista, do produtor Everaldo Pereira. Na ocasião foi anunciado pelo presidente da GOINFRA, a publicação do edital de licitação para a contratação de uma empresa que fará a pavimentação de 26 quilômetros da GO 180, que abrange as regiões rurais de São José, Santa Bárbara e Felicidade.

JN - Em Fevereiro de 2021 o Governador Ronaldo Caiado já tinha assinado convênio para a pavimentação dessa GO. Abaixo a matéria:

A pavimentação dessa rodovia faz parte de uma parceria da Prefeitura de Jataí que arcou com as despesas do projeto, no valor de R$360.306,00 (trezentos e sessenta mil e trezentos e seis reais), com o Governo do Estado que vai arcar com os custos da execução da obra.

Durante a reunião, o Prefeito Humberto Machado, falou da importância dessa pavimentação para facilitar o escoamento da safra, e que também vai contribuir para a expansão da área plantada na região, que tem possibilidade de aumento de 100 mil hectares e pode tornar a produção agrícola do município, a maior do estado de Goiás. Aproveitou também para solicitar a pavimentação da continuação da GO 180 e das GO’s 178 e 467, e disse que a Prefeitura irá doar os projetos no valor de R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) do asfaltamento de 126 quilômetros dessas estradas.

Outra solicitação realizada ao presidente da GOINFRA, foi a do prefeito de Serranópolis Tárcio Dutra, que na oportunidade estava acompanhado por uma comitiva de vereadores e entregou um ofício pedindo a recuperação de dois trechos da GO 306.

Os pedidos foram recebidos pelo Pedro Sales, que disse que assim que aprovados, os projetos serão executados de imediato, dando melhores condições para os produtores da região.

Após a reunião, o Prefeito Humberto Machado juntamente com os vereadores se comprometeram a fazer também o projeto de pavimentação da GO 050.

Participando da reunião estava o deputado federal Mário Schreiner, o ex- deputado federal Daniel Vilela, a presidente da Câmara dos vereadores de Jataí Marina Silveira, os vereadores de Jataí Vicente Manteli, Deuzair Parente e Carlinhos Canzi, o Presidente do Sindicato Rural Vitor Gaiardo, representantes da cidade de Caçu e demais autoridades.