Trânsito em Jataí a cada dia se transformando

Dando continuidade ao plano de modernização do trânsito de Jataí, a Prefeitura por meio da SMT, iniciou a implantação do Sistema Binário de Circulação (que consiste em transformar vias paralelas e próximas, de mão dupla, em vias de sentido único) em ruas que ligam uma região da cidade em outra.

As ruas que estão passando por modificação são, a rua Deputado Honorato de Carvalho que passa a ser preferencial e ter mão única sentido Cohacol 5 /Centro e a rua Riachuelo que também passa a ter mão única no sentido Centro/Cohacol 5.

A alteração do tráfego tem o intuito de melhorar a fluidez do trânsito no local e dar mais segurança aos motoristas durante os deslocamentos. As vias que estão passando por modificações no sentido de circulação, têm fluxo intenso de veículos, principalmente nos horários de pico, sendo acessadas pelos condutores que buscam rotas alternativas de interligação entre bairros da cidade.

Para realizar essas intervenções no trânsito, foram realizados estudos por especialistas da Fundação para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial (FIPAI), ligada a USP de São Carlos, que mostraram um grande aumento no número de veículos em comparação ao da população, exigindo assim alterações que irão proporcionar melhorias a curto e longo prazo.

A SMT pede aos condutores de veículos atenção às mudanças, durante esse processo de modernização do trânsito, respeitando as sinalizações para evitar acidentes.