Legislativo de Jataí volta às atividades

Por Francisco Cabral

Com o final do recesso parlamentar, as atividades normais da Câmara Municipal de Jataí serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 24, às 8 horas. O retorno estava programado originalmente para o dia 20, mas, em função da alta de casos de Covid-19 no município, estão sendo realizados testes em todos os servidores e nos vereadores, como forma de prevenção à proliferação do vírus Sars-CoV-2. Como as baterias de exames serão finalizadas no sábado, dia 22, o início do período legislativo deste ano foi postergado.