Jataí vai ganhar um novo museu

A casa era a sede de um antiga fazenda, construída no final do século XIX , mas continua preservada e com grande potencial para se tornar mais um ponto turístico em nossa cidade.

A Secretária Municipal de Cultura, professora Emília Tereza, juntamente com a Coordenadora do Museu de Arte Contemporânea Clara Lima, estiveram no Hotel Termas Bonsucesso em uma reunião com o Sr. Antônio César com o objetivo de conhecerem o projeto e o local que será utilizado para ser transformado em museu.

O museu receberá o nome de César de Almeida Melo em homenagem ao Sr. César, que foi Prefeito Municipal de Jataí por dois mandatos. Em sua gestão, Jataí iniciou uma nova história, tornando-se uma cidade da qual seus habitantes podem se orgulhar.