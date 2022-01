Senta que lá vem mais história

Veja no rodapé da foto a filha já adulta do casal. Seguindo a numeração vemos: 1 Joaquim Ignácio de Mello França; 2 José Ignácio de Mello França; 3 Antônio Ignácio de Mello França; 4 Albina Carlota Ignácio de Mello França; 5 Manoel Ignácio de Mello F

Por DC Mello

O primeiro registro da presença de membros da família Mello em Jataí apareceu no Cartório do 1º Ofício em 1884, quando Joaquim Ignácio de Mello França assinou como testemunha numa escritura com esta data. Pouco se sabe sobre a verdadeira origem dos Mello. A única informação que se acredita segura é que vieram de Minas Gerais, da região de Desemboque, Sacramento e outras.

De uma família de cinco irmãos, apenas dois se destacaram na história de Jataí: Manoel e José Ignácio de Mello França. Ambos exerceram cargo público de destaque e na política local, notadamente na Câmara de Vereadores como parlamentar e ou na presidência da Casa em diversas Legislaturas. Manoel Ignácio exerceu a alta função de Juiz de Direito da Comarca em diversas ocasiões.

O fato mais marcante nessa família sem dúvida diz respeito à união incestuosa vivida por Manoel Ignácio no seu segundo casamento com a própria irmã, Albina Carlota de Mello França. A inusitada união naturalmente abalou a pequena Jataí, além de ter criado clima de intensa animosidade com os familiares.

Veja no rodapé da foto a filha já adulta do casal. Seguindo a numeração vemos:

1 Joaquim Ignácio de Mello França;

2 José Ignácio de Mello França;

3 Antônio Ignácio de Mello França;

4 Albina Carlota Ignácio de Mello França;

5 Manoel Ignácio de Mello França;

6 Ignácio José de Mello França (pai do grupo).