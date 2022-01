Uberlândia mostra resiliência e é destaque em rankings de 2021 (hiperlinks corrigidos)

Uberlândia bateu recorde nas exportações e se tornou a 4ª do interior do país com o maior Produto Interno Bruto (PIB).

Por Daniela Ayres

As políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Uberlândia têm fortalecido o desenvolvimento da cidade cada dia mais. Em destaque nos principais rankings nacionais, o segundo maior município de Minas Gerais é referência em qualidade de vida e recuperação econômica, mostrando resiliência em meio aos impactos que a pandemia de Covid-19 deixou por todo o mundo.

Para se ter uma ideia, apenas em 2021, Uberlândia bateu recorde nas exportações e se tornou a 4ª do interior do país com o maior Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, está entre as 20 melhores cidades para se viver do Brasil, entre as 25 com maior potencial de consumo e no ranking dos 30 municípios brasileiros mais empreendedores.

Na geração de emprego, o polo logístico do Brasil Central figurou na 3ª posição do interior nacional na abertura de vagas no mês de novembro, segundo o último levantamento divulgado pelo Ministério da Economia. Conforme a Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), o município é também o 2º do estado com o maior número de empresas abertas no ano passado.

Infraestrutura e inovação

Parte desse resultado está atrelado aos investimentos em infraestrutura, modernização e estímulo à inovação liderados pela gestão municipal. Desde 2017, quando retornou à frente do Executivo, o prefeito Odelmo Leão conduziu projetos e programas para recuperação fiscal, econômica e de credibilidade de Uberlândia frente à população e aos investidores.

Nos últimos cinco anos, a cidade teve ampliada sua capacidade de abastecimento de água, atendimento e mobilidade urbana. Os moradores e empresários passaram a contar com melhor estrutura nas redes municipais de educação e saúde e maior acesso aos serviços públicos, quase 100% digitalizados.

Entre os resultados que podem ser conferidos no dia a dia da cidade estão, por exemplo, as vias e os equipamentos públicos revitalizados ou ampliados por meio do programa Uberlândia Integrada ou a modernização do sistema de iluminação pública via parceria público privada (PPP) voltada para o setor.

Ainda no último ano, foram inaugurados a ampliação do Sistema Capim Branco, a usina de energia solar fotovoltaica do Complexo do Sabiá e o primeiro condomínio empresarial público da cidade, o Polo Tecnológico Sul.

Mais resultados

Desse modo, Uberlândia obteve no último ano o 1º lugar nos rankings nacionais Cidade Amiga da Internet e Serviços de Cidades Inteligentes. As classificações reconhecem o empenho da gestão em apoiar a expansão da conectividade, o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações e o acesso da população a um atendimento mais célere e eficiente de suas demandas por meio da tecnologia.

Uberlândia também é hoje a 3ª do Brasil e a 1ª de Minas Gerais em saneamento básico, segundo o ranking 2021 do Trata Brasil. O município ainda figura entre os 37 de grande porte do país “rumo à universalização do saneamento”. O reconhecimento foi concedido no final do primeiro semestre do ano passado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes).

