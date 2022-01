Contran restabelece prazo de 12 meses para tirar CNH

Por Acaray Martins/Opção

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) restabeleceu prazo máximo de 12 meses para conclusão do processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A medida publicada no Diário Oficial da União consiste em diminuir os impactos da pandemia da Covid-19 no Brasil.

Na decisão, quem tinha processo ativo até 31 de dezembro de 2020, a partir deste momento terá até 31 de dezembro deste ano. Para requerer a carteira de habilitação inclui exames de aptidão física e psicológica e aulas teóricas com duração de 45 horas/aula, seguidas de uma prova. Em seguida, fazer curso prático de direção com no mínimo 20 horas/aulas, e após todas as etapas o candidato faz prova prática.

Além disso, o Conselho prorrogou, por um ano, os prazos para uso dos veículos de aprendizagem em centros de formação de condutores. Os carros utilizados devem ter tempo máximo de uso, sendo cinco anos para categoria A e oito anos para categoria B.