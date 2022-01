IBGE prorroga inscrições até 21 de janeiro para o processo seletivo do Censo 2022

Por Gabriella Oliveira/JO

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou até 21 de janeiro o período de inscrições do processo seletivo que vai contratar recenseadores e censitários para a coleta de informações do Censo Demográfico 2022. Em Goiás, são oferecidas 6.503 vagas para a primeira modalidade e 835 vagas para agentes censitários supervisor e municipal.

No cargo de recenseador, os salários variam conforme a produtividade e o número de residências visitadas pelo contratado. A taxa de inscrição é de R$ 57,50 e pode ser paga pela internet ou em qualquer banco até 16 de fevereiro. A jornada de trabalho recomendável para os recenseadores é de, no mínimo, 25 horas semanais. Eles fazem seu próprio horário de trabalho, adaptando-o à rotina dos residentes que devem ser entrevistados. Isso significa que podem trabalhar inclusive em finais de semana e feriados.

Já para as funções de agente censitário, a taxa cobrada é de R$ R$ 60,50. A remuneração oferecida aos agentes censitários municipais é R$ 2.100, enquanto os agentes censitários supervisores devem receber R$ 1.700. Em ambos os casos, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com a prorrogação dos prazos, as provas foram adiadas para o dia 10 de abril.