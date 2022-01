Bolsonaro não precisará passar por cirurgia

Por Gabriella Oliveira

Bolsonaro estava de férias no litoral de Santa Catarina quando passou mal após refeição e teve que ser encaminhado para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo

O novo boletim médico do Hospital Vila Nova Star, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL), “apresentou melhora clínica após a passagem da sonda nasogástrica, evoluindo sem febre ou dor abdominal”. Eles confirmaram que “o paciente fez uma curta caminhada pelo corredor do hospital e permanece em tratamento clínico. Ainda não há avaliação definitiva quanto à necessidade de intervenção cirúrgica”.

Enquanto aproveitava suas férias no litoral de Santa Catarina, Bolsonaro, sentiu desconfortos abdominais e teve que ser encaminhado para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo onde está internado desde a madrugada de segunda-feira, 3.

“Comecei a passar mal após o almoço de domingo. Cheguei ao hospital às 03h00 de hoje. Me colocaram sonda nasogástrica. Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal”, publicou Bolsonaro na rede social.

As férias do presidente foram marcadas por duras críticas. Isto, porque, enquanto o presidente esbanjava passeios de motocicleta, de moto aquática, corte de cabelo, jogo na Mega da Virada, jantar em pizzaria no litoral catarinense outros estados do Brasil, como a Bahia e Minas Gerais, enfrentavam duras consequências de enchentes na qual o presidente se absteve de acompanhar e ajudar.

Bolsonaro já passou por quatro cirurgias abdominais em decorrência da facada que levou durante a campanha eleitoral em 2018.