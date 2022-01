Prefeitura retorna com obras de recapeamento em Jataí

As obras de recuperação asfáltica têm sido uma prioridade do governo municipal. As frentes de trabalho, seguem atuando tanto em infraestrutura das vias, quanto na limpeza das bocas de lobo para evitar problemas de inundações.

O ano de 2022 começou com muito trabalho em Jataí.

Com objetivo de melhorar a trafegabilidade das vias, conservar e aumentar a qualidade de vida da população, as obras de recapeamento já seguem avançando pela cidade.

Nesta segunda-feira, 03, os trabalhos de recuperação viária estão sendo realizadas no Bairro Cochacol 5, contemplando as ruas 8A, 9A e também a rua 31 de Maio, no trecho entre a 7 de Setembro e a Perimetral. Além do recapeamento, outras vias da cidade estão recebendo também o serviço de tapa buracos.

Dentro dos próximos dias, a Prefeitura irá retornar também com os trabalhos de recapeamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em vias de grande fluxo de veículos.

Notícias relacionadas

As obras de recuperação asfáltica têm sido uma do governo municipal. As frentes de trabalho, seguem atuando tanto em infraestrutura das vias, quanto na limpeza das bocas de lobo para evitar problemas de inundações.