Um trilhão mais ricas

Jorge Paulo Lemann, o Brasileiro mais bem posicionado na lista, perdeu US$ 2,3 bilhões desde o fim de 2020. Hoje, o empresário do ramo de alimentos está em 82º lugar entre os mais ricos, com um total de US$ 21,5 bilhões.

Por Redação

Pela primeira vez na história, 200 pessoas acumulam mais de US$ 10 bilhões. O mais rico do planeta, Elon Musk, ficou US$ 114 bilhões mais rico, totalizando US$ 270 bilhões

Segundo o índice de bilionários da agência Bloomberg, as 500 pessoas mais ricas do planeta ficaram US$ 1 trilhão mais ricas em 2021, na soma de suas fortunas. Dez dessas super fortunas ultrapassam a marca dos cem bilhões de dólares, e aumentaram seu patrimônio em US$ 386 bilhões no último ano.

Segundo análise da agência Bloomberg, é a primeira vez na história que mais de 200 pessoas acumulam mais de US$ 10 bilhões. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, ficou US$ 114 bilhões mais rico, totalizando US$ 270 bilhões. O ganho anual superou os 70% para o fundador da SpaceX e presidente da fábrica de carros elétricos Tesla.

Segunda pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos ganhou mais US$ 2 bilhões. O fundador da Amazon fechou o ano com US$ 192 bilhões de patrimônio. Bernard Arnault, presidente do grupo Louis Vuitton, é o terceiro mais rico, com total de US$ 178 bilhões. Desse tesouro, US$ 63,6 bilhões foram acumulados no ano passado.

Bill Gates está na quarta colocação, com total de US$ 138 bilhões e US$ 6,4 bilhões acumulados em 2021. Larry Page, cofundador do Google, atingiu fortuna de US$ 128 bilhões ao ganhar US$ 46 bilhões no ano passado.

O sexto maior bilionário da atualidade, Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, enriqueceu US$ 22 bilhões desde o começo do ano passado e fechou 2021 com US$ 125 bilhões.

Jorge Paulo Lemann, o Brasileiro mais bem posicionado na lista, perdeu US$ 2,3 bilhões desde o fim de 2020. Hoje, o empresário do ramo de alimentos está em 82º lugar entre os mais ricos, com um total de US$ 21,5 bilhões.