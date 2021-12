Goiás mantém preço do IPVA para 2022;

Por Italo Wolff

Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia terão aumento na taxa do imposto. Além de Goiás, Rio Grande do Sul e Pernambuco manterão alíquotas de 2021

O IPVA está mais caro para os proprietários de carros em quatro estados brasileiros, mas Goiás irá manter os mesmos valores de 2021. As unidades federativas que já têm aumento confirmado são Distrito Federal (10,4% de aumento), São Paulo (22,54%), Rio de Janeiro (21,91%) e Bahia (22,8%).

Além de Goiás, os governadores de Rio Grande do Sul e Pernambuco optaram por manter as mesmas taxas do ano que se encerra, segundo apuração do jornal Metrópoles. Outros governadores não divulgaram suas decisões.

As justificativas para o aumento são a alta da inflação, do dólar, do preço dos carros, e a falta de insumos para a indústria automobilística em função da pandemia. Para reduzir o impacto no bolso do contribuinte, o parcelamento poderá ser feito em mais prestações.

Em Goiás, o pagamento pode ser feito em três parcelas ou à vista, e a guia pode ser emitida nos sites da Secretaria da Economia ou do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). A consulta ao valor a ser pago estará disponível no site da Secretaria de Economia a partir de janeiro de 2022.

Fonte: Jornal Opção