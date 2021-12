Em Jataí homem é preso por tentar furtar peças de Picanha em supermercado

Na noite de quarta-feira (29), um homem de 37 anos, foi preso ao tentar sair de um supermercado com duas peças de picanha.

O furto foi frustrado quando o homem foi surpreendido pelos seguranças ao tentar sair do estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, onde o autor confessou a equipe que teria feito o furto de duas peças de picanha.

O gerente da segurança informou aos militares que no dia (27/12), o autor também furtou o estabelecimento levando duas peças de picanha, o que é comprovado pelo sistema de vigilância do local. As duas peças de picanha totalizam juntas o valor de R$ 407 (quatrocentos e sete reais).

O autor que já possui passagens por furto, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto.

Fonte: RP NOTÍCIAS