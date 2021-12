Qual a chance de ganhar jogando máximo permitido de dezenas?

Por Elder Dias

Às 20 horas desta sexta-feira, 31, o País poderá ter um novo milionário: é quando será sorteada a Mega-Sena da Virada, que pagará a quem acertar as seis dezenas o valor nada modesto de R$ 350 milhões.

O valor é quase o dobro, por exemplo, do que o governo federal autorizou (R$ 200 milhões) ser destinado aos Estados atingidos pelas chuvas no Brasil. Daria também para negociar Cristiano Ronaldo para seu time do coração – o valor de mercado hoje do craque veterano é de R$ 325 milhões, segundo o site Transfermarkt.

E qual é a forma mais fácil – ou menos difícil – de acertar as seis dezenas? Obviamente, é jogando o maior número de dezenas possível. No caso da Mega-Sena, é permitido que se arrisque até 15 números.

O valor, porém, é bem salgado: ao contrário da aposta simples (seis dezenas), em que se paga R$ 4,50, para colocar 15% dos números em uma cartela o valor sobe para R$ 22.522,50. Em compensação a chance de ganhar sobe de menos de uma em 50 milhões para uma em 10.003 – ou pouco menos de 0,01%.

É um montante para poucos, mas que muita gente se junta para apostar, em forma de bolão.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas de três formas: nas agências lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial do banco na internet (onde o valor mínimo de aposta é de 30 reais), até as 17 horas desta sexta-feira.

O sorteio será realizado a partir das 20 horas e será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Fonte: Jornal Opção