IBGE abre processo Seletivo para Censo Demográfico de 2022

Por Acaray Martins

Foi aberto o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de pessoal temporário que atuará no Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Das 206.891 vagas, 183.021, de nível fundamental, são para recenseadores; 18.420 para agente censitário supervisor (ACS) e 5.450 para agente censitário municipal (ACM), de nível médio.

As inscrições poderão ser feitas a partir desta quarta-feira, 29, pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21. O exame será aplicado dia 27 de março de 2022 e o resultado estará disponível no dia 6 de maio. Os interessados podem escolher, no ato da inscrição, a área de trabalho e a cidade na qual quer realizar a prova.

A taxa para participar da seleção é de R$ 57,50. Já os dois cargos de agente censitário terão inscrição única no valor de R$ 60,50. A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser feita para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico.

O salário para agente censitário municipal é de R$ 2,1 mil e o de agente censitário supervisor é de R$ 1,7 mil. Os aprovados para essas vagas terão direito a auxílios de alimentação, transporte, pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, conforme prevê a legislação em vigor e o estabelecido no edital. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As etapas do Censo 2022, incluindo provas, treinamentos e coleta dos dados, seguirão protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

Mais informações sobre o Processo Seletivo para o IBGE podem ser obtidas pelo telefone 08002834628 ou pelo e-mail [email protected] ou no link https://www.youtube.com/watch?v=3DYd60oIWPU

Fonte: Jornal Opção