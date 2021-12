Senac EAD está com inscrições abertas para cursos de licenciaturas a distância

Com flexibilidade curricular, metodologia por projetos e em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais, os cursos de licenciatura do Senac EAD estão com inscrições abertas até 25 de janeiro de 2022.

No momento da inscrição, os candidatos têm a oportunidade de utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), solicitar transferência de outra instituição e acionar a portabilidade de diploma (no caso de segunda graduação).

Ao todo, serão oferecidas formações em sete áreas de conhecimento: Biologia, Filosofia, Física, História, Letras (português e inglês), Matemática e Pedagogia. Cabe destacar que todas as opções de curso apresentam uma abordagem integradora da teoria e prática no processo de aprendizagem, de forma a contribuir com a qualidade dos conhecimentos aprendidos em aula.

Dados nacionais

Vale lembrar que a oferta das licenciaturas na modalidade a distância, disponibilizada pelo Senac EAD, atende à demanda de estudantes de diferentes regiões do país, que por diferentes motivos, têm dificuldades de conciliarem os estudos em cursos regulares presenciais.

Os resultados apresentados no Censo da Educação Superior (Inep 2019) reforçam a viabilidade e adesão dos candidatos em relação aos cursos de licenciatura. Em uma década (2009 a 2019), houve crescimento de 53,3% no número de matrículas nessa modalidade de ensino.

A pesquisa revela ainda que os sete cursos oferecidos pelo Senac EAD estão presentes no ranking dos 15 cursos de licenciatura mais procurados por candidatos interessados em cursar uma graduação, na modalidade a distância.

Compromisso com educação

Os cursos do Senac EAD têm objetivo de formar profissionais em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais, de forma que estejam preparados para planejar, coordenar, executar e avaliar os processos educativos.

As opções ofertadas totalizam carga horária de 3.264 horas, distribuídas em oito períodos e com uma estrutura curricular focada em atividades teóricas e práticas. Para os estudantes que conseguirem maior dedicação na formação, existe a oportunidade de concluir o curso em três anos e meio.

De acordo com o coordenador de graduação do Senac EAD, Fábio Pereira da Silva, a metodologia elaborada pela instituição representa a oportunidade de articulação entre os componentes teóricos da área do saber e a realidade da profissão.

“Constitui-se em uma experiência importante para a carreira, pois oferece a chance de colocar em prática a teoria aprendida na escola em contato direto com o ambiente de trabalho. Os alunos vivenciarão a realidade dos processos laborais e receberão orientação sobre aspectos comportamentais que contribuirão com a atuação no mercado profissional”, argumenta.

A tradição do Senac EAD está presente na utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), de forma a oferecer recursos que contribuam na efetividade do processo de aprendizagem. No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), os alunos têm a possibilidade de se relacionar, trocar informações, experiências e de realizarem trabalhos em grupos.

De forma a alcançar esses resultados, a aprendizagem é assistida por Sistema de Gerenciamento da Aprendizagem (Ambiente virtual - BlackBoard Learning System), utilizado como meio de informações sobre o curso, para disponibilizar os planos de ensino, os conteúdos dos cursos, gerenciar a participação dos alunos e dos professores, além de promover a interação entre os participantes.

“Esses recursos potencializam o processo de ensino-aprendizagem ao possibilitarem o acesso a bibliotecas virtuais, mídias, software, banco de dados, recursos audiovisuais, entre outros dispositivos tecnológicos que motivem o discente a estudar, tornando-o participativo, crítico e reflexivo e auxiliando na construção do conhecimento”, conclui Fábio.

Os interessados em participarem do processo seletivo em Licenciatura podem acessar o link para ter informações sobre o detalhamento e valores de cada curso. Na aba de preços, é possível selecionar o estado, polo local mais próximo do candidato e a política de descontos do Senac EAD.

Sobre o Senac EAD

Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 350 polos presenciais para avaliações.

Acesse a programação completa de cursos do Senac EAD. Há também uma programação diversificada de cursos presenciais que pode ser conferida no portal da instituição.