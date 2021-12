Índia baixa imposto de mistura de etanol de 18% para 5%

Por Ratnajyoti Dutta/S&P Global Platts

A Índia reduziu o imposto sobre bens e serviços do etanol destinado à mistura com a gasolina de 18% para 5%, como parte dos esforços para reduzir a dependência excessiva do petróleo bruto importado, disse o ministro da União Rameshwar Teli, no último dia 16.

A Índia, terceiro maior importador e consumidor de petróleo do mundo, depende de 85% das compras no exterior para atender a demanda doméstica de petróleo.

O preço de compra do etanol produzido à partir de matérias-primas à base de cana-de-açúcar, como melaço, caldo de cana-de-açúcar, açúcar e xarope de açúcar, é fixado anualmente pelo governo.

O preço de aquisição do etanol produzido a partir de matérias-primas à base de grãos alimentícios é fixado anualmente por empresas estatais de comercialização de petróleo.

As medidas tomadas pelo governo indiano para reduzir a dependência da gasolina importada incluem uma série de iniciativas políticas para um aumento na produção nacional de petróleo bruto, gerando dados geocientíficos de qualidade e seu fácil acesso, concedendo novas áreas de exploração, acelerando a produção em novas áreas de desenvolvimento e focando na maximização da produção das regiões de produção existentes.

A Índia tem promovido o uso de biocombustíveis de acordo com a Política Nacional de Biocombustíveis de 2018. A política permite o uso de várias matérias-primas para a produção de bioetanol a fim de aumentar o fornecimento de etanol para mistura na gasolina.

As iniciativas encorajadoras do lado da oferta do biocombustível levaram o governo indiano a avançar a meta de mistura de 20% de etanol na gasolina de 2030 a 2025-26, conforme comunicado oficial.

A Índia também notificou um esquema para promover a produção de etanol de segunda geração a partir de celulósico e lignocelulósico, incluindo a rota petroquímica no país, fornecendo apoio financeiro.

Cenário do etanol indiano

Os veículos existentes nas estradas indianas podem levar até 13% de gasolina misturada com etanol sem nenhuma modificação no motor e qualquer perda em sua eficiência, de acordo com um estudo da Indian Oil Corp., a maior refinadora estatal da Índia.

O país já colocou normas para a mistura de 12% de etanol (E12) e 15% de etanol (E15) com gasolina.

Esses padrões serão lentamente implementados nos próximos dois anos para passar da mistura de 10% esperada para ser alcançada em 2022 para a mistura de 20% até 2025.

Atualmente, a Índia tem capacidade instalada de 6 bilhões de litros para a produção de etanol.

Em 2025, a Índia precisará produzir pelo menos 10 bilhões de litros de etanol para um programa de mistura de 20% com uma capacidade instalada projetada de 12 bilhões de litros, conforme a Indian Sugar Mills Association detalhou em um estudo.

O país está conduzindo pesquisas sobre a mistura de etanol com diesel como parte dos esforços gerais para desenvolver combustíveis alternativos a fim de reduzir a dependência das importações de petróleo bruto e das emissões de dióxido de carbono.

Texto: Tradução NovaCana