Cristiano Castro recebe título de cidadão jataiense

Por Francisco Cabral

Em sessão solene realizada no dia 20 de dezembro de 2021, no plenário João Justino de Oliveira, o apresentador de TV e empresário Cristiano Castro recebeu o título de cidadão jataiense. A proposta, originalmente apresentada feita em 2013, pelo então vereador Gênio Eurípedes, foi aprovada por todos os parlamentares.

A mesa de trabalhos foi composta pela presidente da Câmara Municipal de Jataí, Marina Silveira, pelos vereadores Abimael Silva, Alessandra do Adote, Carlinhos Canzi, Durval Júnior, Genilson Santos, Marcos Patrick e Vicente Mantelli, pelo secretário Municipal de Gestão e Planejamento, João Geraldo de Souza Braga, pelo comandante do 14º Comando Regional de Polícia Militar, tenente-coronel Alexandre dos Santos Silva, e pelo frei Paulo Batista, que ministrou o momento de ação de graças, além do homenageado e de sua esposa, Simone Ferreira Vilela Castro.

Em seu pronunciamento, Cristiano agradeceu aos vereadores, à família, aos amigos e a todos aqueles que o ajudaram quando chegou a Jataí, assim como às pessoas na cidade que foram importantes para seu pai, Adelino Rodrigues dos Santos. “Nunca deixarei de dizer, com muito orgulho, que sou filho da minha amada Caiapônia, mas a partir de agora também direi que sou filho da minha amada e linda Jataí”, disse ele. “Aqui neste coração cabe sim o amor por essas duas cidades-mães. Prometo que enquanto vida eu tiver vou continuar defendendo e falando com muito amor e carinho da nossa querida Jataí, que aqui tem mais um filho que não foge à luta por ti e por nossa gente”.

Cristiano Rodrigues de Castro nasceu em Caiapônia, no dia 22 de novembro de 1969. Filho de Adelino Rodrigues dos Santos e Célida de Castro, é casado com Simone Ferreira Vilela Castro, com quem teve as filhas Ana Carolina Vilela Castro e Ana Cecília Vilela Castro.

Chegou a Jataí em 1991, para cursar administração de empresas na faculdade Cesut. Logo no ano seguinte, começou suas atividades na área de comunicação na rádio Difusora, onde ficou durante quase dois anos, apresentando o programa “Plantão de Polícia”.

Em seguida foi convidado a trabalhar na rede Estrela, conjunto de empresas na qual permaneceu por 13 anos, ocupando vários cargos de gerência, supervisão e diretoria. Em 9 de abril de 1994 casou-se com a jataiense Simone Ferreira Vilela, filha de Sebastião Vilela de Moraes e de Maria Ferreira Vilela.

Em 4 de julho de 1992, perdeu sua mãe, conhecida como Dona Zica. Uma mulher de personalidade forte, austera e que sempre incentivou o filho a cursar a faculdade de direito, devido ao fato de seu pai, avô de Cristiano, ter também sido bacharel em direito e promotor de justiça. Dona Zica foi vereadora por dois mandatos em Caiapônia e uma grande líder política daquela cidade. Ao se formar também em direito, Cristiano concretizou o sonho materno.

O pai do apresentador Cristiano é também motivo de orgulho para a família, em função de sua história de vida de luta. Oriundo da Bahia, Adelino Rodrigues do Santos é mais um que na história do país fez o longo trajeto a pé, juntamente com sua mãe e seus cinco irmãos. Adelino nunca teve a oportunidade de frequentar uma sala de aula, mas nunca permitiu que a sua história se repetisse com seus filhos.

Cristiano foi ainda repórter, apresentador e supervisor comercial na antiga TV Jataí. Em 2010 foi contratado pela TV Sucesso, afiliada da Rede Record, na qual apresentou o telejornal e também foi diretor de jornalismo e comercial. Atualmente é diretor e apresentador da TV Sudoeste, que herdou o canal 11 da TV Jataí.