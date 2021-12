De acordo com pesquisa Bolsonaro não está nada bem nos últimos levantamentos

Levantamento traz o desempenho do presidente Jair Bolsonaro e intenções de votos para 2022, além de avaliação sobre a inflação

A 150ª edição da Pesquisa CNT de Opinião, realizada pela Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA, de 9 a 11 de dezembro de 2021, mostra as avaliações do governo e o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Sobre as eleições presidenciais de 2022, a pesquisa traz as intenções de voto e o que os entrevistados consideram importante enquanto ações de governo.

Debates e entrevistas com os candidatos à presidência da República foram apontados como importantes para a decisão do voto. A maioria considera que a divisão política no Brasil atrapalha o desenvolvimento do país e avalia que ela vai aumentar no próximo ano.

Dentre os assuntos levantados estão o impacto do aumento da inflação e o reflexo no poder de compra, além da expectativa de menores gastos no Natal deste ano. Outra questão diz respeito à opinião sobre medidas sanitárias como o passaporte vacinal e a restrições a eventos que promovam aglomerações de pessoas .

A pesquisa traz também a percepção da população sobre questões relacionadas à situação do país para emprego, saúde, educação e segurança pública. A Pesquisa CNT de Opinião indica, ainda, a visão dos entrevistados em relação aos preços dos combustíveis, energia elétrica e alimentação.

Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais, em 137 municípios de 25 Unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.

Veja os resultados nos links abaixo