Projeto institui em Jataí o Mês do Laço Branco – Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher

Por Francisco Cabral

A Câmara aprovou projeto dos vereadores Alessandra do Adote, Marcos Patrick e Marina Silveira que institui em Jataí a campanha Mês do Laço Branco – Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. A ser realizada anualmente em dezembro, a ação terá atividades de conscientização aos homens para que se chegue mais rapidamente ao fim da violência contra a mulher. Dentre as atividades a serem realizadas destacam-se: opcionalmente, iluminar os prédios públicos de cor branca; promoção de palestras, eventos e atividades educativas voltadas aos homens sobre o tema; veiculação de campanhas na mídia e disponibilização à população de informações em banners, sites, folders e outros materiais com ilustrações e exemplos sobre a prevenção ao feminicídio, contemplando a generalidade do tema; campanha de conscientização nas escolas do município sobre o fim da violência contra as mulheres e outras iniciativas.

Historicamente, o Laço Branco é uma mobilização que surgiu no Canadá, devido a uma tragédia ocorrida em 1989 em Montreal, quando Marc Lepine, de 25 anos, invadiu uma escola politécnica canadense, ordenou que os homens se retirassem e assassinou 14 mulheres, suicidando-se em seguida. Em sua carta de suicídio, o assassino afirmou que não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, curso tradicionalmente masculino. A tragédia mobilizou os canadenses a criar a primeira campanha do Laço Branco, sendo distribuídos cerca de 100 mil laços brancos entre homens canadenses de 25 de novembro a 6 de dezembro. O dia 25 de novembro foi proclamado pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional de Erradicação da Violência contra a Mulher. No Brasil, a campanha teve início em 1999, sob coordenação da Rede de Homens pela Equidade de Gênero (RHEG), que reúne organizações não governamentais e núcleos acadêmicos.