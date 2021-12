Atlético Mineiro vitorioso mais uma vez

LANCE!

O ano foi mágico não só para o Atlético-MG como para o atacante Hulk. Em campo, conquistou a Tríplice Coroa (Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro) e foi o artilheiro das duas competições nacionais. Em entrevista, o atleta disse que o principal fator para o sucesso do Galo é a humildade do grupo e comemorou mais um título para fechar com chave de ouro a temporada.

- Não é fácil conseguir ser artilheiro das duas maiores competições do país, mas eu estou muito feliz pelo coletivo. Foi um bicampeonato tão sonhado, depois de 50 anos, e, no final, pra coroar a nossa temporada, esse título aqui, essa tríplice coroa - pontuou Hulk, e acrescentou:

- Acho que o fator principal foi a humildade. A gente saber que ia ganhar cada jogo e comemorar só no final, como foi hoje - completou o atacante, que marcou oito gols na Copa do Brasil,

Na Arena da Baixada, o atacante teve frieza na frente do goleiro Santos e com um toque de classe marcou o gol de mais um bicampeonato do Galo. Com isso, ele marcou o seu tento de número 36 na temporada com oito na Copa do Brasil e 19 pelo Campeonato Brasileiro.

Ao lado do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, o atacante elogiou a organização da direção do Atlético-MG. Ele destacou o trabalho não só do diretor, como do técnico Cuca e a união do grupo, que classificou como "maravilhoso".

- Quando eu abracei o projeto do Galo eu não imaginava que seria tão organizado assim. Comecei a acompanhar no dia a dia. As vezes a gente brinca com ele: poxa, Caetano (Rodrigo, diretor de futebol do clube), você é muito chato. Mas ele é muito organizado. quando tem que puxar a orelha, ele puxa, quando tem que elogiar, elogia. Ele é igual com todos, não trata ninguém diferente -disse