Etanol: preços caem pela 5ª semana consecutiva

Apesar do aquecimento da liquidez em parte da semana passada, os preços dos etanóis hidratado e anidro caíram no mercado spot do estado de São Paulo. Segundo pesquisadores do Cepea, o movimento de queda vem sendo verificado há cinco semanas consecutivas para os dois etanóis.

Entre 6 e 10 de dezembro, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado fechou em R$ 3,3202/litro, recuo de 4,02% frente ao período anterior. No caso do anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ foi de R$ 3,8388/litro, baixa de 4,03%.

Fonte: Cepea