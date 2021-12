80% de pessoas do Centro-Oeste são contra a realização do Carnaval em 2022

Nova variante preocupa parte dos entrevistados

Por Rafaela Ferreira

A pesquisa do PoderData, divisão de estudos estatísticos do Poder360, revelou que 87% dos entrevistados são contrários à realização do Carnaval em seus respectivos municípios em 2022. Outros 9% são favoráveis e 4% não souberam responder. Os dados foram coletados entre 6 a 8 de dezembro de 2021, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.000 entrevistas em 489 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8 ponto porcentual.

A pesquisa foi realizada durante período de nova variante da Covid-19, a Ômicron, e 49% dos entrevistados se dizem “muito preocupados”. Outro ponto levantado foi se as pessoas são a favor ou contra a realização de festas de Carnaval, na cidade de origem do entrevistado, no ano que vem. A estratificação foi dividia entre sexo, idade, região e escolaridade. O Carnaval está previsto para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março de 2022.

O estudo mostrou que 83% dos homens é contra a festividade, versus 13% que é a favor. Já as mulheres são 91% contra e 5% a favor. Outra divisão é por idade, em que pessoas de 16 a 24 anos 79% dizem ser contrarias e 15% a favorável a celebração. Dos 25 a 44 anos, 86% é contra e 11% a favor. Já entre 45 a 59 anos, maior porcentagem, 93% não querem a festividade em 2022 contra 5% que quer. Por fim, 60 anos ou +, 89% é contra e 4% a favor.

No Centro-Oeste, 80% das pessoas entrevistadas desta região se mostraram contra o Carnaval 2022, já 9% concordaram em ter. No sul são 95% contra 3%, Sudeste 88% e 9%, Norte 88% a 11% e, por fim, o Nordeste com 84% contra e 8% a favor. A escolaridade é a última classificação, em que foram ouvidas pessoas com o ensino fundamental, médio e superior. Sendo os resultados 91% a 7%, 85% a 10% e 85% a 9%, respectivamente.

O estudo do PoderData ainda fez a relação entre a avaliação do trabalho do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com as festas de Carnaval em 2022. Os que consideram o governo como “ruim” ou “péssimo” desaprovam na mesma medida a realização do Carnaval (88%).

