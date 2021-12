São Simão na mira do MP

sede da Prefeitura Municipal do Município de São Simão - GO. / Foto: Divulgação

Por Gabriella Oliveira

Ocorreram diversas irregularidades em contratos relativos ao abastecimento e troca de óleo de veículos do Município

Na manhã da terça-feira, 14, o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), por meio da Promotoria de Justiça de São Simão, deflagrou a Operação Desconto Proibido. Segundo as investigações, ocorreram diversas irregularidades em contratos relativos ao abastecimento e troca de óleo de veículos do município de São Simão.

Dentre as irregularidades, apurou-se a exclusão indevida de empresa do certame de credenciamento, a aceitação de atestado de capacidade técnica com informações falsas e a rejeição de recursos administrativos sem sequer ter sido aberta a possibilidade da apresentação das razões.

O valor dos contratos de abastecimento e troca de óleo de veículos chega a R$ 2,5 milhões. Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e a investigação seguirá analisando o material apreendido.

Fonte: Jornal Opção

O Centro Integrado de Investigação e Inteligência (CIII/MPGO) e as Polícias Civil e Militar do Estado de Goiás apoiam a ação.