Juiz Thiago Castelliano agora é cidadão jataiense

Por Francisco Cabral

Foi realizada no último dia 14, no plenário João Justino de Oliveira, uma sessão solene para a entrega do título de cidadão jataiense ao juiz da 2ª Vara Cível e Fazendas Públicas da Comarca de Jataí, Thiago Soares Castelliano Lucena de Castro. A proposta foi sugerida pelo vereador Durval Júnior, mas assinada pelos 10 vereadores que compõem a atual legislatura da Câmara Municipal de Jataí. Na mesma sessão, Castelliano recebeu também o seu troféu Jatobá, proposto pelo então vereador Vinícius Luz em 2016.

A solenidade, que contou com a presença do prefeito Humberto Machado, teve a mesa de trabalhos composta também pela presidente da Câmara, Marina Silveira, pelos vereadores Abimael Silva, Adilson Carvalho, Alessandra do Adote, Carlinhos Canzi, Deuzair Parente, Durval Júnior, Genilson Santos e Marcos Patrick, pelo atual e pelo futuro presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Jataí, Antônio Carlos Barbosa e Tiago Setti, respectivamente, além do homenageado e sua esposa, Fernanda Santos Malvaccini.

“Ressalto a imensa importância da contemplação do título de cidadão jataiense ao doutor Thiago Castelliano, pois se trata de um juiz íntegro, justo, competente e de caráter ilibado, além de ser um quadro indispensável para o cumprimento da justiça”, afirmou o vereador Durval Júnior. “Mas esta qualificação não cabe apenas quando nos referimos ao profissionalismo, mas também deve-se atribuir tais qualidades à excelente pessoa que é”.

O novo cidadão jataiense nasceu no dia 13 de dezembro de 1981, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Filho do advogado Geraldo Afonso de Castro e de Eulaila Soares Castelliano Lucena, é casado com Fernanda Santos Malvaccini, que é de Juiz de Fora-MG e é chefe do cartório da 3ª Vara Cível e Família de Jataí. Eles têm dois filhos: Lorenzo e Frederico.

Até os 12 anos de idade, Thiago Castelliano viveu na capital do Rio de Janeiro. Completou o ensino médio na cidade litorânea de Cabo Frio, também no Estado do Rio. Retornou para a capital com a finalidade cursar a faculdade de direito. Formou-se em 2006 pela Universidade Cândido Mendes. Em seguida, passou a prestar concursos para magistratura, Ministério Público e defensoria.

Foi aprovado no 54º concurso para a magistratura de Goiás, ficando em terceiro lugar. Tendo a plena ciência de que era como juiz de direito que pretendia servir a população, deixou de realizar a última fase do concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo.

No dia 8 de janeiro de 2011, foi nomeado juiz. Por vontade própria, optou por atuar no interior do Estado e não em Goiânia. Foi então enviado para a cidade de Caiapônia. No final de 2012, teve a oportunidade de se transferir para uma cidade maior. Na oportunidade visitou Jataí, Rio Verde, Mineiros, Santa Helena e Quirinópolis. Apesar de ter visitado estas cidades, optou por viver e servir em Jataí, por livre e espontânea vontade.

CURRÍCULO RESUMIDO

● Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Fazendas Públicas da Comarca de Jataí-GO;

● Juiz Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral;

● Mestrando em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento pela Universidade de Rio Verde- UniRV;

● Pós-Graduação lato senSu em Direito Público e Tributário pela Universidade Candido Mendes (Rio de Janeiro-RJ);

● Curso de extensão em U.S Legal System pela Fordham University (Nova York);

● Ex- diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás – ESMEG;

● Diretor de Comunicação da ASMEGO – Associação de Magistrados do Estado de Goiás;

● Idealizador e executor do projeto “A Justiça Vai à Escola”, que ocorreu nos anos de 2011 e 2012, na comarca de Caiapônia, onde levou noções de Direito, Cidadania e Justiça para todos os alunos da rede pública estadual e municipal. Esse projeto foi finalista no prêmio Innovare e redundou na concessão do título de cidadão goiano, pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás;

● Ex-examinador em concursos públicos (Analista do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, Procurador do Estado de Goiás e Defensoria Pública do Estado de Goiás).