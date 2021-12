Câmara realiza última temporada de sessões ordinárias de 13 a 17 de dezembro

Por Francisco Cabral

Será realizada de 13 a 17 de dezembro a última temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em 2021. A primeira reunião plenária da próxima semana acontecerá segunda-feira, às 13 horas, no plenário João Justino de Oliveira. Todas as sessões serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal no YouTube e das redes sociais do legislativo jataiense.

Durval solicita limpeza de bueiros do Cidade Jardim II

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal a limpeza dos bueiros das ruas 4 e 16, no bairro Cidade Jardim II. Cheios de lixo e entulhos, eles não permitem o escoamento da água, causando alagamentos nos dias de chuva. “Deve haver harmonia no setor, para que assim as pessoas possam contar com bem-estar e conforto. Não é correto que os moradores dessa localidade estejam com os bueiros cheios de lixo, pois remete a um desleixo por parte de poder público”, afirmou o parlamentar.

Alessandra pede redutor de velocidade e faixa na Samuel Graham

A vereadora Alessandra do Adote solicitou à administração municipal a implantação de redutor de velocidade em conjunto com uma faixa para pedestres na Rua Samuel Graham, entre as ruas Tiradentes e Riachuelo, no setor Samuel Graham. Os equipamentos seriam instalados à altura do número 550, abaixo do portão do parque ecológico. A finalidade é reduzir a velocidade dos veículos e o número de acidentes que ocorrem constantemente no local.

Carlinhos pede iluminação de LED no Cristo Redentor

O vereador Carlinhos Canzi requereu ao executivo a realização de manutenção e reparos da iluminação do Cristo Redentor, além da troca das lâmpadas atuais em toda a extensão da escadaria por lâmpadas de LED. “Usuários têm se queixado da escuridão no local, devido ao alto número de lâmpadas queimadas, o que gera transtornos e insegurança”, informou o parlamentar. “É necessário o reparo urgente da sua iluminação. Com a intenção de reduzir os gastos e melhorar a iluminação na localidade, devem ser trocadas as lâmpadas de vapor de sódio pelas de LED, o que, além de promover a economia para a população de forma inteligente e duradoura, também modernizará o sistema de iluminação pública e deixará a escadaria mais bonita, iluminada e segura. Inclusive grandes cidades brasileiras já estão promovendo a substituição das lâmpadas normais por LED”.

Deuzair pede construção de nova pista de motocross

O vereador Deuzair Parente solicitou à administração municipal a realização de estudo técnico para a construção de uma pista para a prática de motocross. Ele lembra que a pista existente ao lado do clube de águas termais será desativada, pois a área foi doada ao Sesc para a construção de um hotel. “Desse modo, caso não seja construída uma nova pista, os praticantes de motocross ficariam desprovidos de local apropriado para os treinos”, alertou.