Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Durval pede galerias pluviais e meio-fio em rua da Vila Progresso

O vereador Durval Júnior reivindicou à administração municipal a implantação de galeria de águas pluviais, além da reconstrução dos meios-fios da Rua Formosa, à altura do nº 175, na Vila Progresso. “A falta de uma galeria de águas pluviais prejudica todo um setor, bem como os bairros próximos”, alertou. “Os problemas são decorrentes das enxurradas nos dias chuvosos, que são contínuas. Em decorrência das frequentes enxurradas e alagamentos, os meios-fios se encontram comprometidos. O desespero dos moradores que ali habitam é evidente. Relatam que em dias em que há previsão de chuva perdem a tranquilidade e o sossego, pelo fato de estarem cientes de que as suas casas serão alagadas. A água leva consigo lixo, entulhos e afins. Prejudica também os lares dos moradores, que veem suas casas sujas pelos resíduos trazidos pela água da chuva”.

Marcos Patrick sugere banco de horas para policiais

O vereador Marcos Patrick sugeriu ao executivo municipal a implantação de banco de horas aos policiais militares e civis lotados em Jataí. Ele lembra que isto é possível por meio de parceria com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. “Sabemos que a PM e a Polícia Civil passam por dificuldades de efetivos, não sendo possível cobrir a totalidade da área urbana e rural. Lembrando que o banco de horas é dado aos militares que atuam nos períodos de folga nas funções de policiamento ostensivo de segurança. Ressaltamos que isso reforça a segurança nas ruas e nos comércios. Ressalto que alguns municípios se valem do banco de horas aos policiais militares e civis, como, por exemplo, Rio Verde, Anápolis, Senador Canedo e outros”.

Deuzair sugere campo soçaite para Naveslândia

O vereador Deuzair Parente pediu à prefeitura que o atual campo de futebol de Naveslândia seja transformado em campo de futebol soçaite, com iluminação e vestiário, uma vez que, por ser menor, se tornará mais utilizado pela população, inclusive por crianças. “O local também deverá contar com iluminação e vestiário para garantir esporte e lazer com segurança e um mínimo de conforto à população.

Genilson quer Base Comunitária Móvel para GCM

O vereador Genilson Santos sugeriu a aquisição de uma Base Comunitária Móvel para a Guarda Civil Municipal de Jataí, equipada com computadores e câmeras de vídeo, para funcionar com uma Central de Operações Móvel. “Assim, será otimizado o atendimento prestado à comunidade, aproximando a Guarda Civil dos jataienses, além de ser um importante reforço no combate à criminalidade”, disse ele. Criada em 2017 pela Lei Municipal nº 3936, a Guarda Civil Municipal de Jataí (GCM) conta atualmente com um efetivo de 57 agentes de segurança para realizar as diversas ações de segurança e proteção dos bens, instalações e serviços públicos municipais.