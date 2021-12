Bandido fugindo da polícia entra em bueiro e fica entalado

PM de Rio Verde faz resgate de foragido que ficou entalado em bueiro

Por Katiúscia Pessoni

Durante o serviço de coleta de lixo, garis ouviram uma pessoa gritando por socorro, ao averiguarem, visualizaram uma mão de dentro do bueiro

Na madrugada desta terça-feira, 6, a equipe do 2º BPM/8º de Rio Verde-GO, foi abordada pela equipe de resgate dos bombeiros da cidade quando foi relatado que um homem estava preso dentro de um bueiro e que não seria possível chegar até a vítima sem que houvesse intervenção de um maquinário. Ainda durante o salvamento, foi constatado que o cidadão possui um mandado de prisão em aberto de novembro deste ano.

Durante o serviço de coleta de lixo, garis ouviram uma pessoa gritando por socorro, ao averiguarem, visualizaram uma mão de dentro do bueiro. De imediato a guarnição buscou ajuda do órgão municipal competente que possui o maquinário – uma “retroescavadeira”, pois foi necessário a perfuração do asfalto para chegar à manilha do bueiro.

Foi realizado no local do resgate uma força tarefa entre bombeiros, polícia militar e órgão municipal quem foi lograda com êxito. O homem era procurado pela polícia por tráfico de drogas. Após o sucesso do resgate, ele foi encaminhado para UPA local, logo após de medicado, foi liberado.

Os fatos em cumprimento ao mandado de prisão foram apresentados ao delegado plantonista da 8° DRP para procedimentos.

Fonte: Jornal Opção