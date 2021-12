Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Mantelli sugere campanha para atração de novos investimentos

Por Francisco Cabral

O vereador Vicente Mantelli sugeriu à administração municipal a elaboração de campanha publicitária nacional objetivando incentivo e atração de novos investimentos para Jataí. “A intenção é consagrar um novo marco para o desenvolvimento econômico da cidade”, afirmou ele. “A produção de uma campanha nacional de publicidade faz-se importante e necessária em diversos aspectos, e deve mostrar ao país o potencial celeiro intelectual de doutores nas universidades em nossa cidade, a pujança de águas termais que cercam nossos lençóis, a cultura e as características gerais do turismo e principalmente a aptidão para a industrialização acerca do agronegócio, a mola propulsora da economia desta região”.

Marina: escolas devem informar contatos do Conselho Tutelar

A vereadora Marina Silveira solicitou ao executivo que sejam colocados em todas as instituições de educação básica pública, em local visível e de fácil acesso, endereço físico e eletrônico e números de telefones fixo e celular de plantão do Conselho Tutelar. “Trata-se do órgão responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente, mas, em que pesem os extraordinários serviços que já prestam à sociedade, os conselhos tutelares enfrentam dificuldades para identificar e acompanhar as situações em que tais direitos estejam sendo violados, devido à ineficiência do meio de informação nas repartições privadas, públicas e em especial nas instituições básicas de ensino público, que em sua maioria não dispõem desta informação com fácil acesso para que as pessoas possam utilizar para eventuais denúncias de situação de violação de direitos de crianças e adolescentes. Nossa proposta é uma iniciativa simples, prática e de rápida implementação; pretendemos fundamentalmente colaborar para a disseminação das informações básicas de acesso ao Conselho Tutelar, garantindo a proteção naquele ambiente onde circula a majoritária parcela de crianças e adolescentes, bem como seus responsáveis e os profissionais que cotidianamente atuam na educação escolar”, declarou a parlamentar.

Marcos Patrick solicita contratação de cardiologista pelo município

O vereador Marcos Patrick reivindicou à prefeitura a contratação de médico cardiologista para o sistema de saúde público municipal. “Atualmente o atendimento básico de saúde de Jataí não possui em seu quadro de profissionais um cardiologista, para atender as demandas da comunidade”, informou. “Centenas de pessoas em nossa cidade necessitam do atendimento dessa especialidade, uma vez que esse profissional irá atuar no diagnóstico, tratamento e prevenção de uma série de problemas que possam comprometer o bom desenvolvimento físico, mental e emocional de todos. Por não possuírem condições financeiras para se deslocarem a outros municípios em busca de tratamento particular, muitas pessoas ficam sem o atendimento, pois a maioria dos casos necessitam de acompanhamento médico periódico, o que torna o tratamento inviável”.

Genilson reivindica internet para Estância e Naveslândia

O vereador Genilson Santos pediu ao executivo a implantação de rede de internet nos povoados de Estância e Naveslândia, com o objetivo de prover conexão às pessoas que residem naquelas localidades. “Considerando que os povoados de Estância e Naveslândia não dispõem de sinal de internet, um serviço de suma importância para a comunicação e o conhecimento, é que estamos solicitando gestão junto aos órgãos competentes para que esse benefício tão importante possa ser levado àqueles moradores”, afirmou.